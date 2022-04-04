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Прем'єр Польщі запропонував Євросоюзу запровадити санкції проти всіх депутатів "Єдиної Росії"

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Фото: Ведомости | У Польщі заявили про необхідність будь-якими способами зупинити російську військову машину

Глава уряду Польщі вважає Німеччину "основним гальмом санкцій" проти РФ і заявив, що ніхто не вів переговори з нацистським диктатором Адольфом Гітлером.

Європейський союз має запровадити санкції проти всіх депутатів російської партії "Єдина Росія". Таку пропозицію озвучив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише портал natemat.pl.

Глава польського уряду дорікнув Євросоюзу за надто делікатні санкції і порівняв президента РФ Володимира Путіна з нацистським диктатором Адольфом Гітлером.

"З Гітлером ніхто не вів переговорів. Ви б домовилися з ним? Досить намагатися ухилятися і маневрувати", — зазначив він.

Путін, Володимир Путін, президент Росії
Путін, за словами Моравецького, подібний до нацистського диктатора Адольфа Гітлера

Також глава уряду Польщі назвав Німеччину "основним гальмом рішучих санкцій".

Моравецький наголосив на необхідності будь-якими способами зупинити російську військову машину і конфіскувати майно олігархів, які підтримують фашистський режим РФ. Також треба створити міжнародну комісію для розслідування та оцінки злочинів Путіна в Україні.

"Ми запропонували Європейській раді ввести санкції проти членів путінської партії, а також розробити план відмови від російського газу, нафти та вугілля", — заявив Моравецький.

Агентство "РІА Новини" уточнило, що станом на кінець 2021 року в "Єдиній Росії" було понад 2,3 мільйони людей.

Президент Європейської ради Шарль Мішель 3 квітня анонсував запровадження подальших санкцій ЄС проти РФ після того, як дізнався про масове вбивство російськими військовими людей у Бучі після звільнення Київської області.

Фокус раніше писав про те, що в у Бучі є братська могила, в якій поховали майже 300 людей. Військові РФ розстрілювали людей у потилицю. Російське Міноборони назвало провокацією фото та відео злочинів російських військових у Бучі.

Міністерство фінансів США 31 березня схвалило введення нових санкцій проти Росії, вони торкнуться 13 фізичних осіб і 21 організації.