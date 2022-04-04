Прем'єр Польщі запропонував Євросоюзу запровадити санкції проти всіх депутатів "Єдиної Росії"

Глава уряду Польщі вважає Німеччину "основним гальмом санкцій" проти РФ і заявив, що ніхто не вів переговори з нацистським диктатором Адольфом Гітлером.

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Європейський союз має запровадити санкції проти всіх депутатів російської партії "Єдина Росія". Таку пропозицію озвучив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише портал natemat.pl.

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Глава польського уряду дорікнув Євросоюзу за надто делікатні санкції і порівняв президента РФ Володимира Путіна з нацистським диктатором Адольфом Гітлером.

"З Гітлером ніхто не вів переговорів. Ви б домовилися з ним? Досить намагатися ухилятися і маневрувати", — зазначив він.

[ + – ] Путін, за словами Моравецького, подібний до нацистського диктатора Адольфа Гітлера

Також глава уряду Польщі назвав Німеччину "основним гальмом рішучих санкцій".

Моравецький наголосив на необхідності будь-якими способами зупинити російську військову машину і конфіскувати майно олігархів, які підтримують фашистський режим РФ. Також треба створити міжнародну комісію для розслідування та оцінки злочинів Путіна в Україні.

"Ми запропонували Європейській раді ввести санкції проти членів путінської партії, а також розробити план відмови від російського газу, нафти та вугілля", — заявив Моравецький.

Агентство "РІА Новини" уточнило, що станом на кінець 2021 року в "Єдиній Росії" було понад 2,3 мільйони людей.

Президент Європейської ради Шарль Мішель 3 квітня анонсував запровадження подальших санкцій ЄС проти РФ після того, як дізнався про масове вбивство російськими військовими людей у Бучі після звільнення Київської області.

Фокус раніше писав про те, що в у Бучі є братська могила, в якій поховали майже 300 людей. Військові РФ розстрілювали людей у потилицю. Російське Міноборони назвало провокацією фото та відео злочинів російських військових у Бучі.

Міністерство фінансів США 31 березня схвалило введення нових санкцій проти Росії, вони торкнуться 13 фізичних осіб і 21 організації.