Чехія витратила в 5 разів більше на закупівлю російського газу і нафти, ніж на допомогу Україні

Компанія Orlen Unipetrol закупила великі обсяги дешевої російської сирої нафти, зазначає CSD. Ця стратегія сприяла отриманню надприбутку в розмірі 1,29 мільярда євро.

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Чеська Республіка витратила понад 7 мільярдів євро на російську нафту і газ, тобто вп'ятеро більше, ніж 1,29 мільярда євро, які вона надала як допомогу Україні. Про це пише Центр вивчення демократії (CSD).

Імпорт нафти до Чехії, яка разом з Угорщиною і Словаччиною використовувала відступ від заборони ЄС на імпорт російської нафти, приніс Кремлю понад 2,3 мільярда євро.

У 2023 році залежність Чехії від російської сирої нафти зросла до 60%, попри наміри уряду поступово відмовитися від неї.

Єдиний нафтопереробний завод у Чехії, польська компанія Orlen Unipetrol, використовував звільнення від заборони ЄС на імпорт російської нафти для закупівлі великих обсягів дисконтованої російської сирої нафти, яка в середньому була на 21% дешевшою за азербайджанську нафту у 2023 році.

Ця стратегія, зазначають у Центрі, сприяла отриманню надприбутку в розмірі близько 1,2 мільярда євро. Однак у періоди високої залежності від російської сирої нафти економія за рахунок дешевшої російської нафти не позначилася на зниженні споживчих цін на бензин у Чехії.

Чехія може повністю замінити поставки російської сирої нафти, максимально використовуючи Трансальпійський нафтопровід, збільшуючи імпорт нафтопродуктів з Німеччини і використовуючи величезні запаси сирої нафти країни, підкреслюють у Центрі вивчення демократії.

Аналогічним чином Чехія може повністю припинити купувати російський газ, оскільки у неї є безліч альтернативних варіантів поставок з Норвегії та світового ринку СПГ.

Для завершення свого стратегічного відокремлення від російської нафти Європейський Союз має закрити всі санкційні прогалини, включно з виключеннями для трубопроводу "Дружба" та лазівкою, яка дала змогу третім країнам максимально збільшити закупівлі російської сирої нафти, переробити її, а потім продавати надлишки нафтопродуктів назад до ЄС.

Нагадаємо, попри санкції, танкери з російською сирою нафтою продовжують прямувати в європейські порти в Балтійському морі.

Також повідомлялося, що Угорщина домовилася про постачання російської нафти через Україну. З 9 вересня угорська компанія Mol взяла на себе постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні. Раніше за транспортування відповідала російська сторона.