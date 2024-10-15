Чехия потратила в 5 раз больше на закупку российского газа и нефти, чем на помощь Украине

Компания Orlen Unipetrol закупила большие объемы дешевой российской сырой нефти, отмечает CSD. Эта стратегия способствовала получению сверхприбыли в размере 1,29 миллиарда евро.

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Чешская Республика потратила более 7 миллиардов евро на российскую нефть и газ, то есть в пять раз больше, чем 1,29 миллиарда евро, которые она предоставила в качестве помощи Украине. Об этом пишет Центр изучения демократии (CSD).

Импорт нефти в Чехию, которая вместе с Венгрией и Словакией использовала отступление от запрета ЕС на импорт российской нефти, принес Кремлю более 2,3 миллиарда евро.

В 2023 году зависимость Чехии от российской сырой нефти выросла до 60%, несмотря на намерения правительства постепенно отказаться от нее.

Единственный нефтеперерабатывающий завод в Чехии, польская компания Orlen Unipetrol, использовал освобождение от запрета ЕС на импорт российской нефти для закупки больших объемов дисконтированной российской сырой нефти, которая в среднем была на 21% дешевле азербайджанской нефти в 2023 году.

Эта стратегия, отмечают в Центре, способствовала получению сверхприбыли в размере около 1,2 миллиарда евро. Однако в периоды высокой зависимости от российской сырой нефти экономия за счет более дешевой российской нефти не отразилась на снижении потребительских цен на бензин в Чехии.

Чехия может полностью заменить поставки российской сырой нефти, максимально используя Трансальпийский нефтепровод, увеличивая импорт нефтепродуктов из Германии и используя огромные запасы сырой нефти страны, подчеркивают в Центре изучения демократии.

Аналогичным образом Чехия может полностью прекратить покупать российский газ, поскольку у нее есть множество альтернативных вариантов поставок из Норвегии и мирового рынка СПГ.

Для завершения своего стратегического отделения от российской нефти Европейский Союз должен закрыть все санкционные пробелы, включая исключения для трубопровода "Дружба" и лазейку, позволившую третьим странам максимально увеличить закупки российской сырой нефти, переработать ее, а потом продавать излишки нефтепродуктов обратно в ЕС.

Напомним, несмотря на санкции, танкеры с российской сырой нефтью продолжают направляться в европейские порты в Балтийском море.

Также сообщалось, что Венгрия договорилась о поставках российской нефти через Украину. С 9 сентября венгерская компания Mol взяла на себя поставки сырой нефти на белорусско-украинской границе. Ранее за транспортировку отвечала российская сторона.