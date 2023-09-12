Несмотря на санкции Чехия увеличила импорт российской нефти до 11-летнего максимума

Чехия использует все больше российской нефти — в первом полугодии этого года доля "черного золота", импортируемого из российского трубопровода "Дружба", составила около 65%.

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Чехия увеличивает закупки российской нефти из-за опасений, что поставки из России через территорию Украины могут в любой момент прекратиться в результате военных действий, пишет чешское издание Hospodarske Noviny. Ссылаясь на государственного оператора чешских нефтепроводов Mero, СМИ свидетельствует, что доля именно российской нефти в структуре импортируемых нефтересурсов Чехии составляет самый высокий уровень с 2012 года.

С 2022 года ЕС запретил импорт нефти из России, но для Чехии осталось исключение — страна продолжала получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". По подсчетам общественной организации No Russian Oil, с начала 2023 года в Чехию было импортировано российской нефти на 1,1 миллиарда долларов, в то же время в бюджет России уплачено 308 миллионов долларов.

В целом Чешская Республика получает нефть из двух основных источников. Один из них — уже упомянутый трубопровод "Дружба". Другую часть поставок нефти обеспечивает трубопровод IKL из Германии, который соединяется с трубопроводом TAL из Италии. За весь 2022 год по этим трубопроводам на нефтеперерабатывающие заводы в Чехии поступило 7,4 миллиона тонн нефти, что примерно на 7% больше, чем в 2021-м.

Чехия планирует полностью отказаться от российской нефти до 2025 года. Поэтому над масштабированием своих мощностей работает государственная компания Mero, которая является единственным транспортером сырой нефти в стране.

"Оператор Mero начал проектные работы по расширению мощности европейского трубопровода TAL. Проект стоимостью 700 миллионов долларов должен увеличить импорт нефти на 4 миллиона тонн в год — до 8 миллионов тонн", — сообщила пресс-секретарь Mero Барбора Пуцова.

В воскресенье, 10 сентября, перед зданием Министерства промышленности и торговли (MPO) в Праге состоялись протесты против высокого импорта российской нефти в Чехию. Люди требовали от правительства мотивировать чешского нефтепереработчика Orlen Unipetrol сократить поставки нефти из России. Однако, по словам представителя MPO Войтеха Срнки, мгновенно заменить поставки нефти из России невозможно, хотя в будущем Чехия планирует полностью отключиться от российской нефти.

Ранее, кроме нефти, Чехия также зависела от поставок газа из России. Однако с 2022 года в рамках антироссийских санкций ЕС начал ограничивать импорт российского газа, поэтому газ из России в Чехию не поступал с начала 2018 года. На смену ему пришел норвежский газ и сжиженный природный газ (СПГ) с терминалов в Нидерландах и Бельгии.

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