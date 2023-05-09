Нефть даром. Способны ли санкции заставить Россию продавать свои энергоносители за бесценок

Санкции окончательно не остановили распространение российской нефти по миру, но заставляют Россию сбывать ее по демпинговым ценам. Сколько будет стоить российская нефть и каковы последствия обвала цен.

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Санкционное давление и мировая конъюнктура способствуют резкому падению цен на нефть флагманской российской марки Urals, последствия чего Фокус анализирует в своем новом обзоре "Бензоколонка без нефтедолларов. Когда в России возникнет дефицит средств на войну".

Напомним, с 5 декабря 2022 года действует запрет Евросоюза на импорт сырой нефти и ограничение цен на экспорт в третьи страны на уровне $60 за баррель, а с 5 февраля 2023 года запрет на импорт и ограничение цен на нефтепродукты. И хотя некоторые страны, в первую очередь Китай, Индия и Турция, продолжают покупать значительные объемы российской нефти, цены уже отреагировали на санкционные усилия.

Так, по информации Минфина России за январь-апрель 2023 года, средняя цена нефти марки Urals составляла $51,05 за баррель, тогда как в январе-апреле 2022 года — $84,68 за баррель.

Как отмечает в комментарии Фокуса Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа группы ICU, в российском бюджете на 2023 год для достижения относительно безболезненных уровней дефицита заложена экспортная цена нефти в $70 за баррель. То есть фактически Россия теперь недополучает $20 на каждом барреле нефти.

Ситуация может еще более усугубиться. Ведь по прогнозам Виталия Шапрана, экс-члена Совета НБУ, закручивание санационных гаек вполне может привести к падению цен на российскую нефть URALS до $40-45 за баррель.

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Бензоколонка без нефтедолларов. Когда у России возникнет дефицит средств на войну

Падение цен на нефть должно привести к стагнации и упадку в российской нефтедобывающей отрасли. Но, как замечает Виталий Шапран, нефть из старых скважин имеет более низкую себестоимость, тогда как в новых проектах расходы на добычу больше. Соответственно, по словам собеседника Фокуса, при цене нефти около $50 за баррель убыточным становится 5% объемов добычи, при $45-15%, $40-45% и т.д.

Александр Мартыненко уточняет, что средние затраты на добытый баррель российских действующих месторождений (себестоимость добычи нефти в России) составляют примерно $30, а для перспективных нефтедобывающих мощностей – чуть выше $50. То есть, уже при имеющейся цене вполне вероятно вынужденное сокращение производства и оно уже происходит.

Так, по данным Bloomberg, в марте 2023 года доля недействующих нефтяных скважин в России составила 18,1% по сравнению с 15,6% в феврале. Bloomberg сообщает, что доля недействующих скважин наиболее заметно возросла в компаниях "Башнефть" и "Славнефть". В случае с "Башнефтью", эксплуатирующей месторождения в Волго-Уральском регионе, по информации Bloomberg доля таких скважин подскочила почти до 44% с 29,2% в феврале.

Напомним, еще в сентябре 2022 года в комментарии Фокусу Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ "Психея" предупреждал, что под влиянием санкций негативные процессы в первую очередь охватят регионы с высокой стоимостью добычи нефти в европейской части РФ (Башкирия, Удмуртия, Татарстан) и территории, где есть проблемы с качеством сырья. Однако полноценный эффект от санкций собеседник Фокуса тогда не ожидал раньше второй половины 2023 года.

Как снижение потока нефтедолларов повлияет на способность России финансировать войну против Украины Фокус анализирует в своем обзоре "Бензоколонка без нефтедолларов. Когда в России возникнет дефицит средств на войну".

Ранее в комментарии Фокусу Виталий Шапран назвал основной фактор развала экономики России.