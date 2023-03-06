Ключевой вопрос: эксперт назвал основной фактор для развала экономики России

Экономический спад в России начался в 2022 году, и негативные явления продолжатся весь 2023 год. Эксперты полагают, что серьезное влияние на снижение экономической активности в РФ окажет цена нефти, которая зависит от решений ОПЕК.

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Экономика страны-агрессора сильно реагирует на цены на нефть и другие энергоносители, так как для России нефть это своеобразный резерв. Об этом в комментарии Фокусу рассказал экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

"При высоких ценах на нефть они дотировали подсанкционные отрасли, например, машиностроение, не давая им умереть. Когда цены на нефть начали опускаться – это отразилось на экспорте и одновременно снизило отдачу от отраслей, сидевших на субсидиях", — отмечает эксперт.

По его мнению, пока существуют наличные расчеты в нацвалютах Ирана, Индии и даже Афганистана, а также физические расчеты золотом, полного контроля за выполнением РФ санкционных ограничений не будет. "Они всегда будут искать лазейки, как их обойти. Просто нужны пакеты санкций, которые обойти невозможно или сложно, для этого они должны касаться нефти, газа, других масштабных компонентов российской экономики. Вы же видите, как эффективно сработало ограничение цены на нефть, хотя они обходят санкции, разница между ценами на BRENT и URALS очень велика. Но европейцам стоит рассмотреть возможность повысить ответственность за помощь России в обходе санкций", — говорит Виталий Шапран.

Эксперт предположил, что экономика агрессора серьезно пострадает при условии длительного периода низких цен на нефть.

"Экономика РФ может умереть и без девальвации, при длительной низкой цене на нефть. Но если цена на нефть будет держаться 40-50 долларов за баррель длительное время, то и рубль долго не устоит. Но девальвация рубля – это, скорее, иллюстрация – внешнее проявление происходящего внутри их экономики и инфляционный фактор, чем фундаментальное давление на россиян", — подчеркнул Виталий Шапран.

По его словам, РФ имела определенный запас прочности, и хотя Запад заморозил часть их резервов, страна-агрессор выжила за счет высокой цены на нефть и газ.

"Сейчас санкции добрались до цены нефти. Нам нужны не новые санкции против России, а поддержка OПЕК, чтобы они помогли удержать цену на нефть в мире на минимальных уровнях, тогда и российская нефть будет дешевле, а это едва ли не единственный экономический фактор развала их экономики. Низкая цена на нефть – это малые ресурсные и налоговые платежи и отсутствие субсидий для подсанкционных отраслей", — объяснил Виталий Шапран.

Ранее Фокус писал, что США ввели против государства-агрессора дополнительные санкции. С 10 марта вводится 200% пошлина на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России, а также повышенные тарифы на ввоз в США минералов и химпродукции из РФ.

Как сообщалось, война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.