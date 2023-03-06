Ключове питання: експерт назвав основний фактор для розвалу економіки Росії

Економічний спад у Росії почався у 2022 році, і негативні явища триватимуть весь 2023 рік. Експерти вважають, що серйозний вплив на зниження економічної активності в РФ матиме ціна нафти, яка залежить від рішень ОПЕК.

Related video

Економіка країни-агресора сильно реагує на ціни на нафту та інші енергоносії, оскільки для Росії нафта — це своєрідний резерв. Про це у коментарі Фокусу розповів економіст, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

"За високих цін на нафту вони дотували підсанкційні галузі, наприклад, машинобудування, не даючи їм померти. Коли ціни на нафту почали опускатися — це позначилося на експорті й одночасно знизило віддачу від галузей, які сиділи на субсидіях", — зазначає експерт.

На його думку, поки існують готівкові розрахунки в нацвалютах Ірану, Індії та навіть Афганістану, а також фізичні розрахунки золотом, повного контролю за виконанням РФ санкційних обмежень не буде. "Вони завжди будуть шукати лазівки, як їх обійти. Просто потрібні пакети санкцій, які обійти неможливо або складно, для цього вони мають стосуватися нафти, газу, інших масштабних компонентів російської економіки. Ви ж бачите, як ефективно спрацювало обмеження ціни на нафту, хоча вони обходять санкції, різниця між цінами на BRENT і URALS дуже велика. Але європейцям варто розглянути можливість підвищити відповідальність за допомогу Росії в обході санкцій", — каже Віталій Шапран.

Експерт припустив, що економіка агресора серйозно постраждає за умови тривалого періоду низьких цін на нафту.

"Економіка РФ може померти і без девальвації, за тривалої низької ціни на нафту. Але якщо ціна на нафту триматиметься 40-50 доларів за барель тривалий час, то і рубль довго не встоїть. Але девальвація рубля — це, скоріше, ілюстрація — зовнішній прояв того, що відбувається всередині їхньої економіки, та інфляційний чинник, ніж фундаментальний тиск на росіян", — наголосив Віталій Шапран.

За його словами, РФ мала певний запас міцності, і хоча Захід заморозив частину їхніх резервів, країна-агресор вижила завдяки високій ціні на нафту і газ.

"Зараз санкції дісталися до ціни нафти. Нам потрібні не нові санкції проти Росії, а підтримка ОПЕК, щоб вони допомогли втримати ціну на нафту у світі на мінімальних рівнях, тоді й російська нафта буде дешевшою, а це чи не єдиний економічний фактор розвалу їхньої економіки. Низька ціна на нафту — це малі ресурсні та податкові платежі і відсутність субсидій для підсанкційних галузей", — пояснив Віталій Шапран.

Раніше Фокус писав, що США запровадили проти держави-агресора додаткові санкції. З 10 березня вводиться 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих продуктів з Росії, а також підвищені тарифи на ввезення в США мінералів та хімпродукції з РФ.

Як повідомлялося, війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів.