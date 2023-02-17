Економіка РФ у найближчі три роки втратить 190 мільярдів через війну, — Bloomberg

Аналітики видання зазначили, що падіння російської економіки ще сильніше, ніж за часів пандемії Covid-19, а в майбутньому воно лише погіршиться.

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Війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів. Про це повідомляє портал Bloomberg Economics.

Незважаючи на те, що краху російської економіки після 24 лютого не трапилося, вона поступово почала перемикатися в режим виживання, як зазначають аналітики агентства. Якщо так піде й надалі, тоді російський ВВП до 2026 року буде на 190 мільярдів меншим, ніж у мирний час. Це можна порівняти з ВВП Угорщини.

[ + – ] Російська економіка продовжує страждати від дій Путіна Фото: Bloomberg

Зниження можливостей економіки РФ посилилося наприкінці минулого року, і портал Bloomberg пише, що тоді ВВП скоротився на 4,6% у річному вираженні, і це різке падіння з часів пандемії Covid-19.

"Протягом 2023 року на 0,5 процентних пункти може скоротитися зростання приватного сектору. Причина — у відправленні чоловіків із підприємств на війну. Ще сильніша війна позначиться на демографії: населення працездатного віку в Росії може зменшитися на 6,5% протягом наступного десятиліття", — йдеться у повідомленні.

Все це є результатом довгострокової дії міжнародних санкцій, які Захід почав запроваджувати проти Кремля після 24 лютого минулого року.

16 лютого видання The Bell повідомляло, що в РФ хочуть збільшити податки для бізнесу, щоб поповнювати бюджет на тлі дефіциту. Вся економіка РФ у такому разі змушена буде в 2023 році доплатити 1,8 трильйонів рублів податку на прибуток.

Раніше Фокус писав, що дефіцит державного бюджету в Росії за підсумками січня 2023 зафіксований на рівні 1,76 трлн рублів, або майже $25 млрд.