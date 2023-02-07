РФ втрачає енергодоходи: дефіцит бюджету в січні став рекордним за останні 25 років

У федеральному бюджеті Росії на 2023 рік закладено дефіцит у розмірі 2,9 трлн рублів, але більшість його сформувалася вже в січні на тлі санкцій і ембарго.

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У Росії дефіцит державного бюджету за підсумками січня 2023 року зафіксовано на рівні 1,76 трлн рублів, або майже $25 млрд. Доходи, якщо порівнювати з 2022 роком, знизилися на 35%, тоді як витрати збільшилися на 59%, повідомляє видання Bloomberg.

Водночас у федеральному бюджеті Росії на 2023 закладено дефіцит у розмірі 2,9 трлн рублів. Тобто значна частина дефіциту сформована вже в перший місяць 2023 року. Це найбільший дефіцит бюджету як мінімум із 1998 року.

Зазначається, що скорочення доходів від нафти й газу послідувало за західними санкціями щодо російського експорту нафти й нафтопродуктів. Прибуток Москви від продажу нафти й газу в січні скоротилися порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 46%. Водночас, як зазначає видання, у Росії вважають, що падіння доходів відбулося на тлі зниження котирувань цін на нафту й скорочення обсягів експорту природного газу.

Наприклад, за даними Bloomberg, у січні середня ціна нафти марки Urals склала 49,48 долара за барель — найнижчий показник із грудня 2020 року. Тому якщо в січні 2022 року Росія, продаючи нафту й газ, заробила 795 млрд рублів, то в перший місяць 2023 року прибуток склав 426 млрд, або $6 млрд.

Щоб покрити дефіцит бюджету, російський Мінфін у січні вперше продав невелику частину золота (3,6 тонни) з Фонду національного добробуту. Раніше в основному Мінфін РФ скуповував золото.

Нагадаємо, 2 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що енергетичні санкції, які були введені Євросоюзом проти РФ за її агресію проти України, обходяться Москві 160 млн євро на день. За словами політикині, санкційний тиск на РФ лише посилюватиметься.

Додамо, що 5 лютого Захід запровадив практично повне ембарго на російський нафтовий експорт, і тепер частка Росії у світовому енергетичному ринку скоротилася до 13%. За підрахунками глави ОПУ Андрія Єрмака, завдяки цьому Кремль втрачає до 40 мільярдів на рік.

Фокус також повідомив, що 27 січня Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ на пів року.