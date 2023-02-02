Президент Єврокомісії назвала суму, яку Росія втрачає щодня через санкції

Європейський союз попереджав Росію, що вона дорого заплатить, якщо розпочне війну проти України, тепер Москва зазнає величезних збитків через свою авантюру.

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Енергетичні санкції, які були введені Євросоюзом стосовно РФ за її агресію проти України, коштують Москві 160 млн євро на день і цей тиск лише посилюватиметься запровадженням нових заходів. Про це під час зустрічі з представниками ЗМІ разом із президентом Володимиром Зеленським у Києві заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що запровадження санкцій створило серйозну корозію у російській економіці.

"Наші санкції здійснюють корозію російської економіки: вже 160 млн євро на день — це ціна за постачання енергоресурсів, і тиск буде більшим. Ми з партнерами із Великої сімки додамо ще одну граничну ціну на нафтопродукцію", — сказала президент Єврокомісії.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн зазначила, що у Європейському союзі попереджали російське керівництво, що якщо Москва почне війну проти України, то вона дуже дорого за це заплатить, і тепер це відбувається.

Нагадаємо, раніше російське видання "Коммерсантъ" повідомляло, що середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року.

Крім того, Фокус раніше поінформував, що 27 січня Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ на пів року.