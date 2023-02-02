Президент Еврокомиссии назвала сумму, которую Россия теряет ежедневно из-за санкций

Европейский союз предупреждал Россию, что она дорого заплатит, если начнет войну против Украины, теперь Москва несет огромные убытки из-за своей авантюры.

Related video

Энергетические санкции, которые были введены Евросоюзом против РФ за ее агрессию против Украины, обходятся Москве в 160 млн евро в день и это давление будет только усиливаться введением новых мер. Об этом во время встречи с представителями СМИ вместе с президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что введение санкций создало серьезную коррозию в российской экономике.

"Наши санкции осуществляют коррозию российской экономики: уже 160 млн евро в день – это цена за поставки энергоресурсов, и давление будет больше. Мы с партнерами из Большой семерки добавим еще одну предельную цену на нефтепродукцию", — сказала президент Еврокомиссии.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен отметила, что в Европейском союзе предупреждали российское руководство, что если Москва начнет войну против Украины, то она очень дорого за это заплатит и теперь это происходит.

Напомним, ранее российское издание "Коммерсантъ" сообщало, что средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals в январе 2023 составила $49,48 за баррель, что в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 27 января Евросоюз продлил экономические санкции против РФ на полгода.