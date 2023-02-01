Санкции в деле: российская нефть за год подешевела почти вдвое

Средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals в январе 2023 составила $49,48 за баррель, что в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года.

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Средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals в январе 2023 составила $49,48 за баррель. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ"

По информации журналистов, это в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года. Тогда баррель торговался по $85,64. Но федеральный бюджет России на 2023 год, как сообщает издание, составлялся с учетом средней годовой цены на нефть Urals в размере $70,10 за баррель.

При этом средняя цена на нефть Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила 46,82 долларов за баррель — это значительно ниже лимита в 60 долларов за баррель, установленного странами G-7.

А по итогам декабря 2022 года средняя цена Urals составила $50,47 за баррель — это падение на четверть по сравнению с ноябрем. Причина — европейское эмбарго и потолок цен, которые начали действовать 5 декабря.

Кроме того, по данным агентства Argus, на стоимость нефти влияет потеря Россией европейского рынка, поскольку РФ теперь больше зависит от Китая и Индии. Танкерам с нефтью нужно плыть на тысячи миль больше, чтобы доставить груз из западных российских портов к покупателям, из-за этого стоимость фрахта резко возросла.

При этом российские власти в конце декабря 2022 года уверяли, что нефть скоро снова подорожает. Так, в Кремле надеются, что через несколько месяцев что "спадет санкционный переполох, а экспортеры и покупатели обкатают новые логистические цепочки и схемы страхования".

Напомним, 27 января Евросоюз продлил экономические санкции против РФ на полгода. Первые санкции в отношении России были введены в 2014 году, когда та оккупировала Крым и начала войну в Украине, и существенно расширены в 2022 году, после полномасштабного вторжения.

Также Фокус рассказывал о планах стран G7 установить два потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ. Так, "Большая семерка" может ввести отдельный потолок цен для продуктов, торгуемых с премией. Отдельная граничная цена может быть установлена на российские нефтепродукты, которые торгуются со скидкой.

Кроме того, с 5 февраля 2023 года страны G7 наложат ценовые ограничения на такие товары из России как дизельное топливо, керосин и мазут. Данные меры призваны еще сильнее сократить доходы Российской Федерации от торговли энергоресурсами.