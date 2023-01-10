Страны G7 планируют установить два потолка цен на нефть из РФ: что это значит

В "Большой семерке" также планируют ограничить цены на российское дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше урезать доходы России.

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В феврале 2023 года страны G7 могут установить два потолка цен на нефть и нефтепродукты из Российской Федерации. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова официального представителя коалиции.

В публикации говорится, что со следующего месяца "Большая семерка" может ввести отдельный потолок цен для продуктов, торгуемых с премией. Отдельная граничная цена может быть установлена на российские нефтепродукты, которые торгуются со скидкой.

Кроме того, с 5 февраля 2023 года страны G7 наложат ценовые ограничения на такие товары из России как дизельное топливо, керосин и мазут. Данные меры призваны еще сильнее сократить доходы Российской Федерации от торговли энергоресурсами.

В издании отмечают, что установить потолок цен на нефтепродукты куда сложнее, нежели на нефть. Это связано с тем, что существует большое количество продуктов переработки нефти, а их стоимость нередко обусловлена не местом производства, а тем, где они покупаются.

По словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным, дизельное топливо и керосин обычно торгуются с премией по сравнению с сырой нефтью. При этом мазут нередко продается со скидкой. Взирая на это, G7 могут выдвинуть два потолка цен на российские продукты.

Напомним, что коалиция "Большой семерки" совместно с Европейским союзом и Австралией ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель с 5 декабря 2022 года. В случае нарушения упомянутого правила, физлица или компании могут попасть в санкционный список.

Фокус также писал о том, что 27 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором говорится об ограничении поставок российской нефти физическим или юридическим лицам, соблюдающим потолок цен в 60 долларов за баррель. Указ вступает в силу 1 февраля 2023 года.