Придумали ответ Европе: в России заявили о планах сократить добычу нефти

В первую неделю после того, как ЕС и страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть, общие объемы отгрузок нефти из РФ упали на 54%.

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Россия собирается сократить добычу нефти, снизив объемы на 500-700 тысяч баррелей в сутки в ответ на ограничение странами G7 цен на экспорт российской нефти. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам вице-премьер РФ Александра Новака, сокращение добычи нефти должно состояться уже в самом начале 2023 года.

"Мы готовы частично сократить добычу в начале следующего года. Мы скорее рискнем сокращением производства, чем будем придерживаться политики продаж в соответствии с порогом", — сказал российский чиновник.

Он также отметил, что объемы сокращения добычи равны примерно 5-6% от того, что сейчас добывает Россия.

В материале отмечается, что уже есть первые признаки того, что ограничение цен на российскую нефть для сокращения доходов страны-агрессора, препятствует потокам нефти. Так, за первую полную неделю после того, как ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом ЕС на морской российский импорт и ограничениями на страхование, общие объемы отгрузок нефти из РФ упали на 54%.

По этой причине нефть марки WTI с поставкой в феврале подорожала на 1,1%, до 78,31 долл за баррель на утро пятницы, 23 декабря 2022 года. А нефть марки Brent стала дороже на 0,8% — 81,66 доллара за баррель.

Эмбарго на российскую нефть: что это значит

Напомним, 5 декабря 2022 года начало действовать нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Это значит, что страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если она была куплена по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Уже 6 декабря в Кремле заявили, что Россия будет создавать механизм, по которому российские компании откажутся продавать нефть тем странам, которые пристали на условия ценового потолка.

Ранее Фокус сообщал, что Соединенные Штаты Америки ввели новые антироссийские санкции, под которые попали 10 компаний РФ. В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами попали компании, связанные с судоходством.

Также Фокус писал о том, что в декабре санкции против РФ достигли "потолка". Так, 22 декабря еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, отметил, что в ЕС уже не смогут ничего придумать с новыми санкциями против России. Вместо этого Европа будет и дальше двигаться к своей энергетической независимости от Москвы и следить за тем, чтобы Кремль не обходил введенные ограничения.