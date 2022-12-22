США ввели новые санкции против российских компаний: кто попал в список
Ограничения Минфин США ввел против юридических лиц РФ, среди которых оказались Институт океанологии и НИИ судового машиностроения.
Соединенные Штаты Америки введи новые антироссийские санкции, под которые попали 10 компаний РФ. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.
В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами попали компании, связанные с судоходством.
Среди них:
- НИИ судового машиностроения;
- концерн Моринформсистема "Агат";
- АО "Морские навигационные системы";
- НИИ "Прометей" НИЦ "Курчатовский институт";
- концерн "Электроприбор";
- Институт океанологии;
- АО "Аккумуляторная компания "Ригель";
- ЗАО "Обуховское";
- ООО "Технополь";
- научно-производственное объединение "Аврора".
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, именно эти компании причастны к блокировке гражданской морской торговли в Черном море с помощью агрессивных военно-морских операций. Это, в свою очередь, наносит урон мирному населению и продолжают эскалацию конфликта в Украине.
Напомним, 22 декабря США ввели санкции против ЧВК "Вагнер". Они коснулись экспорта технологий, созданных в любой точке мира с привлечением американского оборудования. Таким образом США рассчитывают отрезать военизированную группировку от передовой военной техники и снизить ее боеспособность.
Фокус также писал о том, что в декабре санкции против РФ достигли "потолка". По словам еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса, в ЕС уже не смогут ничего придумать с новыми санкциями против России. Вместо этого Европа будет и дальше двигаться к своей энергетической независимости от Москвы и следить за тем, чтобы Кремль не обходил введенные ограничения.