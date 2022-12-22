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Мир

США ввели новые санкции против российских компаний: кто попал в список

флаг россии, триколор, колючая проволока
США ввели новые санкции против РФ из-за войны в Украине

Ограничения Минфин США ввел против юридических лиц РФ, среди которых оказались Институт океанологии и НИИ судового машиностроения.

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Соединенные Штаты Америки введи новые антироссийские санкции, под которые попали 10 компаний РФ. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.

В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами попали компании, связанные с судоходством.

Среди них:

  1. НИИ судового машиностроения;
  2. концерн Моринформсистема "Агат";
  3. АО "Морские навигационные системы";
  4. НИИ "Прометей" НИЦ "Курчатовский институт";
  5. концерн "Электроприбор";
  6. Институт океанологии;
  7. АО "Аккумуляторная компания "Ригель";
  8. ЗАО "Обуховское";
  9. ООО "Технополь";
  10. научно-производственное объединение "Аврора".

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, именно эти компании причастны к блокировке гражданской морской торговли в Черном море с помощью агрессивных военно-морских операций. Это, в свою очередь, наносит урон мирному населению и продолжают эскалацию конфликта в Украине.

Напомним, 22 декабря США ввели санкции против ЧВК "Вагнер". Они коснулись экспорта технологий, созданных в любой точке мира с привлечением американского оборудования. Таким образом США рассчитывают отрезать военизированную группировку от передовой военной техники и снизить ее боеспособность.

Фокус также писал о том, что в декабре санкции против РФ достигли "потолка". По словам еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса, в ЕС уже не смогут ничего придумать с новыми санкциями против России. Вместо этого Европа будет и дальше двигаться к своей энергетической независимости от Москвы и следить за тем, чтобы Кремль не обходил введенные ограничения.