США ввели нові санкції проти російських компаній: хто потрапив до списку

Обмеження Мінфін США ввів проти юридичних осіб РФ, серед яких опинилися Інститут океанології та НДІ суднового машинобудування.

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Сполучені Штати Америки ввели нові антиросійські санкції, під які потрапили 10 компаній РФ. Про це повідомили у Міністерстві фінансів країни.

До списку санкцій офісу з контролю за іноземними активами потрапили компанії, пов'язані з судноплавством.

Серед них:

НДІ суднового машинобудування; концерн Морінформсистема "Агат"; АТ "Морські навігаційні системи"; НДІ "Прометей" НДЦ "Курчатівський інститут"; концерн "Електроприлад"; Інститут океанології; АТ "Акумуляторна компанія "Рігель"; ЗАТ "Обухівське"; ТОВ "Технополь"; науково-виробниче об'єднання "Аврора".

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, саме ці компанії причетні до блокування цивільної морської торгівлі у Чорному морі за допомогою агресивних військово-морських операцій. Це, зі свого боку, завдає шкоди мирному населенню і продовжує ескалацію конфлікту в Україні.

Нагадаємо, 22 грудня США ввели санкції проти ПВК "Вагнер". Вони торкнулися експорту технологій, створених у будь-якій точці світу із залученням американського обладнання. Так США розраховують відрізати воєнізоване угруповання від передової військової техніки та знизити її боєздатність.

Фокус також писав про те, що у грудні санкції проти РФ досягли "стелі". За словами єврокомісара Віргініюса Синкявічюса, в ЄС уже не зможуть нічого вигадати з новими санкціями проти Росії. Натомість Європа й надалі рухатиметься до своєї енергетичної незалежності від Москви і стежитиме за тим, щоб Кремль не обходив введених обмежень.