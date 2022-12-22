США ввели санкції проти ПВК "Вагнер": про які обмеження йдеться

Неофіційному військовому підрозділу закрито доступ до американських військових технологій.

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Американський президент Джо Байден запровадив санкції проти "групи Вагнера" — неофіційного військового підрозділу, який бере участь у наземних операціях РФ у Сирії та Африці, а також у війні з Україною. Про це повідомляє Reuters.

Наразі ПВК "Вагнер" закрито доступ до американських військових технологій.

Санкції торкнулися експорту технологій, створених у будь-якій точці світу із залученням американського обладнання. Таким чином США розраховують відрізати воєнізоване угруповання від передової військової техніки та знизити її боєздатність.

"Група "Вагнера" є однією з найвідоміших найманих організацій у світі, яка активно чинить звірства і порушує права людини по всій Україні. Міністерство торгівлі США без вагань діятиме проти них", — заявив заступник голови Міністерства торгівлі США Алан Естевес, пояснюючи нововведені обмеження.

За його словами, таким чином Америка надсилає чіткий сигнал недержавним суб'єктам, які прагнуть "прийняти естафетну паличку жорстокості" від ЗС РФ, про те, що Міністерство торгівлі без вагань готове виступити і проти них.

Нагадаємо, кілька днів тому голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин приїхав до однієї з російських колоній суворого режиму, щоб завербувати ув'язнених на війну в Україні. Він прилетів до колонії на гелікоптері, після чого всіх ув'язнених зібрали на стадіоні перед начальством.

Також у листопаді 2022 року телеканал Bloomberg також повідомляв про те, що США можуть визнати "групу Вагнера" терористичною організацією. Журналісти стверджують, що подібні заходи могли б зменшити вплив вагнерівців на території України та в африканських державах.

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