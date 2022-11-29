США можуть визнати "Групу Вагнера" терористичною організацією, — Bloomberg

Таке рішення дозволить Вашингтону здійснювати кримінальне переслідування найманців та заарештовувати активи ПВК у всьому світі.

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Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість визнання "Групи Вагнера" терористичною організацією. Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.

За даними журналістів, адміністрація Джо Байдена може піти на таке рішення для того, щоб обмежити вплив "Групи Вагнера" на території України та країн Африки.

Поінформовані інсайдери наголосили, що Білий дім остаточно поки не вирішив, чи варто приватну армію Євгена Пригожина оголошувати терористичною організацією, що дозволить США здійснювати кримінальне переслідування найманців та заарештовувати активи ПВК у всьому світі.

"Дії проти "Групи Вагнера" ознаменували б собою нові зусилля США щодо протидії угрупованню, яке набуло популярності та впливу у всьому світі, особливо після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, оскільки її найманці відіграли головну роль у бойових діях", — йдеться у матеріалі Bloomberg.

Співрозмовник журналістів із Державного департаменту відмовився підтвердити обговорення питання про визнання "Групи Вагнера" терористичним угрупованням, але запевнив, що США й надалі притягуватимуть до відповідальності тих, хто несе відповідальність за вторгнення в Україну.

Декількома днями раніше депутати Європарламенту написали звернення до президента Євроради Шарля Мішеля та прем'єра Чехії Петра Фіале, в якому закликали визнати "Групу Вагнера" терористичною організацією на території Євросоюзу. Найманці Євгена Пригожина, як сказано у листі, беруть участь у воєнних конфліктах та масово порушують права людини, зокрема на території України.

Також повідомлялося, що "Група Вагнера" займається в Центральноафриканській Республіці вербуванням бойовиків, засуджених за воєнні злочини.