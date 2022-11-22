"Групу Вагнера" можуть визнати терористичною організацією в ЄС (документ)

Найманці Євгена Пригожина, на думку європейських парламентаріїв, беруть участь у воєнних конфліктах та масово порушують права людини.

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Депутати Європейського парламенту пропонують внести "Групу Вагнера" до списку терористичних організацій. Про це пише видання Politico.

За даними журналістів, "Групу Вагнера" можуть внести до списку терористичних організацій з ініціативи депутатів Європарламенту від кількох партій та фракцій.

Свою пропозицію парламентарі пояснюють тим, що російські найманці, яких фінансує Євген Пригожин, беруть участь у воєнних конфліктах, зокрема в Україні, Судані, Сирії, Мозамбіку та Центральноафриканській Республіці та масово порушують права людини.

За даними Politico, депутати Європарламенту, які представляють увесь спектр парламентських груп та фракцій, написали листа президенту Євроради Шарлю Мішелю та прем'єру Чехії Петру Фіале, чия країна у 2022 році очолює Єврораду.

"Посилаючись на порушення міжнародного права в Україні з боку "Групи Вагнера" та їхні попередні "подвиги" в інших конфліктах, євродепутати заявляють, що ПВК має бути включено до списку терористичних організацій", — йдеться в матеріалі Politico.

[ + – ] Європарламент може внести "Групу Вагнера" до списку терористів [ + – ] Європарламент може внести "Групу Вагнера" до списку терористів [ + – ] Європарламент може внести "Групу Вагнера" до списку терористів

Декількома днями раніше росЗМІ писали про те, що з російських колоній за місяць зникли 23 тисячі ув'язнених. Амністії, за словами журналістів, у РФ не проводили, а зеків могли завербувати до лав "Групи Вагнера" для участі у повномасштабній війні проти України.

Також повідомлялося, що росЗМІ опублікували доповідь про діяльність "Групи Вагнера" у Малі. Протягом 2022 року, за інформацією журналістів, найманці Євгена Пригожина виконували операції як мінімум у 32 локаціях африканської держави, на яких також здійснювалися воєнні злочини.