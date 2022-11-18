Вербування в "ПВК Вагнера": за місяць з російських в'язниць зникли 23 000 ув'язнених

За інформацією журналістів, які посилаються на дані ФСВП, на початок серпня 2022 року в російських колоніях було приблизно 349 000 осіб. Але до жовтня та листопада вже спостерігалося небувале скорочення — до 338 000 та 325 000 відповідно.

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За даними ФСВП РФ, за період із вересня по жовтень 2022 року чисельність ув'язнених у російських чоловічих колоніях зменшилася на 23 тисячі осіб, що стало рекордом. Причому амністії у 2022 році не було, про це повідомляє "Медиазона", журналісти якої вивчили офіційну статистику російської пенітенціарної системи.

Журналісти пояснюють такий стрибок тим, що починаючи з літа засуджених активно рекрутують у російські ПВК та відправляють на війну в Україну.

Представники так званої "групи Вагнера", яка діє поза будь-яким правовим полем, обіцяють засудженим помилування після пів року участі в бойових діях. Водночас наголошується, що немає інформації про те, що комусь з ув'язнених удалося до кінця пройти такий квест.

Автори публікації вивчили дані ФСВП. На початок серпня, у російських колоніях утримувалося приблизно 349 000 осіб. До вересня ця чисельність зменшилася на тисячу, що не суперечить багаторічній тенденції зниження кількості ув'язнених.

Але до жовтня та листопада вже зазначається різкий спад — 338 000 та 325 000 відповідно. Загалом за два місяці з російських колоній зникли понад 23 тисячі засуджених громадян.

Такого різкого скорочення населення російських в'язниць не було з 2010 року: навіть у роки, коли оголошувалась наймасовіша амністія, і в період пандемії COVID-19, коли в РФ виносилося менше вироків.

Уточнюється, що кількість засуджених, які перебувають у слідчих ізоляторах, колоніях-поселеннях і жіночих колоніях, залишилася практично незмінною.

Раніше Фокус повідомляв, із посиланням на дані засновниці проєкту "Русь сидящая" Ольги Романової, що "вагнерівці" стратили вже 40 учасників війни в Україні. Глава "ПВК" Євген Пригожин прямо повідомляє новобранцям про застосовану практику розстрілів та інші різновиди страт.

Нагадаємо, що в Росії створюють першу ПВК православної церкви. Організація отримала назву "Андріївського хреста" та вже готує мобілізованих.