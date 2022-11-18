Вербовка в "ЧВК Вагнера": за месяц из российских тюрем исчезли 23 000 заключенных

По информации журналистов, ссылающихся на данные ФСИН, на начало августа 2022 года, в российских колониях было около 349 000 человек. Но к октябрю и ноябрю уже наблюдалось небывалое сокращение — до 338 000 и 325 000 соответственно.

Related video

Согласно данным ФСИН РФ, за период с сентября по октябрь 2022 года численность заключенных в российских мужских колониях уменьшилась на 23 тысячи человек, что стало рекордом. Причем амнистии в 2022 году не было, об этом сообщает "Медиазона", журналисты которой изучили официальную статистику российской пенитенциарной системы.

Журналисты объясняют такой скачок тем, что начиная с лета осужденных активно рекрутирует в российские ЧВК и отправляют на войну в Украину.

Представители так называемой "группы Вагнера", которая действует вне какого-либо правового поля, обещают осужденным помилование по прошествии полгода участия в боевых действиях. При этом отмечается, что нет информации о том, что кому-то из заключенных удалось до конца пройти такой квест.

Авторы публикации изучили данные ФСИН. По состоянию на начало августа, в российских колониях содержалось примерно 349 000 человек. К сентябрю эта численность уменьшилась на тысячу, что не противоречит многолетней тенденции снижения числа заключенных в тюрьмах.

Но к октябрю и ноября уже отмечается резкий спад — 338 000 и 325 000 соответственно. В общем, за два месяца из российских колоний исчезли свыше 23 000 осужденных граждан.

Столь резкого сокращения населения российских тюрем не было с 2010 года: даже в годы, когда объявлялась самая массовая амнистия, и в период пандемии COVID-19, когда в РФ выносилось меньше приговоров.

Уточняется, что количество осужденных, находящихся в следственных изоляторах, колониях-поселениях и женских колониях, осталось практически неизменным.

Ранее Фокус сообщал, со ссылкой на данные основательницы проекта "Русь сидящая" Ольги Романовой, что "вагнеровцы" казнили уже 40 участников войны в Украине. Глава "ЧВК" Евгений Пригожин прямо сообщает новобранцам о применяющейся практике расстрелов и прочих разновидностях казней.

Напомним, что в России создают первую ЧВК православной церкви. Организация получила название "Андреевского креста" и уже готовит мобилизованных.