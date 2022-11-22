"Группа Вагнера" может быть признана террористической организацией в ЕС (документ)
Наемники Евгения Пригожина, по мнению европейских парламентариев, участвуют в военных конфликтах и массово нарушают права человека.
Депутаты Европейского парламента предлагают внести "Группу Вагнера" в список террористических организаций. Об этом пишет издание Politico.
По данным журналистов, "Группа Вагнера" может быть внесена в список террористических организаций по инициативе депутатов Европарламента от нескольких партий и фракций.
Свое предложение парламентарии объясняют тем, что российские наемники, которых финансирует Евгений Пригожин, участвуют в военных конфликтах, в том числе в Украине, Судане, Сирии, Мозамбике и Центральноафриканской Республике, и массово нарушают права человека.
По данным Politico, депутаты Европарламента, представляющие весь спектр парламентских групп и фракций, написали письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю и премьеру Чехии Петру Фиале, чья страна в 2022 году возглавляет Евросовет.
"Ссылаясь на продолжающиеся нарушения международного права в Украине со стороны "Группы Вагнера" и их предыдущие "подвиги" в других конфликтах, евродепутаты заявляют, что ЧВК должна быть включена в список террористических организаций", — говорится в материале Politico.
Несколькими днями ранее росСМИ писали о том, что из российских колоний за месяц исчезли 23 тысячи заключенных. Амнистии, по словам журналистов, в РФ не проводили, а зэков могли завербовать в ряды "Группы Вагнера" для участия в полномасштабной войне против Украины.
Также сообщалось, что росСМИ опубликовали доклад о деятельности "Группы Вагнера" в Мали. В течение 2022 года, по информации журналистов, наемники Евгения Пригожина выполняли операции" как минимум в 32 локациях африканского государства, на которых также осуществлялись военные преступления.