Наемники Евгения Пригожина, по мнению европейских парламентариев, участвуют в военных конфликтах и массово нарушают права человека.

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Депутаты Европейского парламента предлагают внести "Группу Вагнера" в список террористических организаций. Об этом пишет издание Politico.

По данным журналистов, "Группа Вагнера" может быть внесена в список террористических организаций по инициативе депутатов Европарламента от нескольких партий и фракций.

Свое предложение парламентарии объясняют тем, что российские наемники, которых финансирует Евгений Пригожин, участвуют в военных конфликтах, в том числе в Украине, Судане, Сирии, Мозамбике и Центральноафриканской Республике, и массово нарушают права человека.

По данным Politico, депутаты Европарламента, представляющие весь спектр парламентских групп и фракций, написали письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю и премьеру Чехии Петру Фиале, чья страна в 2022 году возглавляет Евросовет.

"Ссылаясь на продолжающиеся нарушения международного права в Украине со стороны "Группы Вагнера" и их предыдущие "подвиги" в других конфликтах, евродепутаты заявляют, что ЧВК должна быть включена в список террористических организаций", — говорится в материале Politico.

[ + – ] Европарламент может внести "Группу Вагнера" в список террористов [ + – ] Европарламент может внести "Группу Вагнера" в список террористов [ + – ] Европарламент может внести "Группу Вагнера" в список террористов

Несколькими днями ранее росСМИ писали о том, что из российских колоний за месяц исчезли 23 тысячи заключенных. Амнистии, по словам журналистов, в РФ не проводили, а зэков могли завербовать в ряды "Группы Вагнера" для участия в полномасштабной войне против Украины.

Также сообщалось, что росСМИ опубликовали доклад о деятельности "Группы Вагнера" в Мали. В течение 2022 года, по информации журналистов, наемники Евгения Пригожина выполняли операции" как минимум в 32 локациях африканского государства, на которых также осуществлялись военные преступления.