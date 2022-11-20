Бесчинства "Группы Вагнера" в Мали: росСМИ опубликовали доклад о деятельности наемников

Российские наемники совершают преступления под видом "контртеррористических операций". За 2022 год вагнеровцы выполняли операции в 32 местах африканской страны.

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Российский проект All Eyes On Wagner опубликовал доклад о деятельности наемников "Группы Вагнера" в Мали в течение всего 2022 года.

В основе доклада лежит анализ открытых данных в интернете, СМИ, свидетельств очевидцев и отчетов правозащитных организаций. Официально наемники из группы "Вагнера" помогали властям Мали бороться с повстанцами, однако совершили при этом множество преступлений.

В Мали власти уже 10 лет ведут борьбу с исламистами, которые захватили северные регионы на севере государства. Проблему пытались решить французский контингент и миротворцы ООН. Однако после двух государственных переворотов, которые случились с 2020 года, французские военные покинули Мали.

Ныне временным президентом Мали является полковник Ассими Гоита. В 2021 году он начал обсуждение привлечения группы "Вагнера" для обучения военных и защиты чиновников. С осени о присутствии российских наемников начали сообщать местные СМИ.

Руководят наемниками в Мали три командира. Один из них 42-летний уроженец Приморского края Иван "Мирон" Маслов и еще два офицера. Первая база "вагнеровцев" появилась в столице Бамако в районе аэропорта. Ее начали строить еще в ноябре 2021 года, а к концу сентября 2022 года на базе уже были замечены различные здания и бараки.

[ + – ] Строительство базы группы "Вагнера"

Всего в Мали есть 9 баз наемников, а сами они выполняли операции в 32 местах страны.

Преступления "вагнеровцев" в ходе "контртеррористических операций" в Африке

После прибытия российских наемников в Мали местные жители обвиняли "вагнеровцев" в убийствах, пытках, похищениях, грабежах, запугивании и ряде других преступлений. Только в части случаев местные власти реагировали на сообщения и начинали расследования.

По данным аналитиков, всего с группой "Вагнера" связывают более 370 эпизодов насилия или убийств. В большинстве случаев насилие было направлено против народа фулани, которых связывают с исламистскими группировками. Один из самых массовых случаев — массовое убийство жителей в Догофри и Муре. Тогда, по самым осторожным оценкам, погибло более 330 человек. Происшествие произошло в начале 2022 году.

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Преступления совершались в течении месяцев. В феврале военные Мали и "вагнеровцы" ездили по деревням и арестовывали людей. Так было задержано около 40 человек, которых причислили к без вести пропавшим. В марте были найдены обгоревшие тела не менее 35 мужчин. Часть из них числилась как без вести пропавшие. Другие сотни людей были убиты в конце марта в ходе "контртеррористической" операции в городе Мура.

Военные не выпускали людей их города, убивая всех, кто пытался выехать из Мура. Его контролировали джихадисты. Выжившие рассказали затем, что из заставляли копать братские могилы для погибших. Под расстрел попали как мирные жители, так и джихадисты, которые пытались скрыть свою принадлежность к группировкам.

Наемники группы "Вагнера" убивали и насиловали мирных жителей. Аналитики получили фото из закрытых каналов WhatsApp. На них видны тела двух людей, которых убили, предположительно, 27 марта. Также местные сообщали о насилии против мирных людей и об изнасилованиях. Малийская неправительственная организация "Кидаль" заявила, что бесчинство совершали белые русскоязычные люди в районе Фемы.

Аналитики приходят к выводу, что участие "вагнеровцев" не привело к улучшению ситуации в Мали. Наоборот, присутствие наемников усугубило ситуацию с безопасностью в стране. По данным США, количество терактов в Мали выросло за последние 6 месяцев на 30%. Это приводит к росту числа беженцев людей в соседнюю Мавританию.

Напомним, в сентябре Генштаб ВСУ сообщал, что РФ перебрасывает наемников из Мали в Украину. В начале года сообщалось, что "вагнеровцы" охраняют чиновников и обучают военных в обмен на природные ресурсы.