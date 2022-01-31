ЧВК "Вагнера" охраняет чиновников и обучает военных в Мали в обмен на природные ресурсы

В этой западноафриканской стране как минимум 300-400 российских наемников из группы Вагнера, которые охраняют чиновников и обучают местных военных.

Министерство иностранных дел Мали потребовало от посла Франции Жоэля Мейера в течение 72 часов покинуть территорию страны — свидетельство того, что напряженности в отношениях Мали с ее бывшей метрополией возрастает. Об этом сообщает RFI.

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Такое требование со стороны малийской хунты последовало после заявлений главы французского МИДа Жана-Ива Ле Дриана, назвавшего переходное правительство Мали "незаконным" и "безответственным".

"Такое решение последовало за враждебными и возмутительными высказываниями, сделанными недавно Жан-Ивом Ле Дрианом и другими представителями французских властей в отношении руководства Мали, несмотря на неоднократные протесты", — отмечается в заявлении ORTM, национальной вещательной компании бывшей французской колонии.

Руководитель французского МИДа также отмечает присутствие в Мали сотрудников группы Вагнера — российской частной военной компании, которой, как считается, руководит Евгений Пригожин — лицо, приближенное к российскому президенту Владимиру Путину.

По словам Ле Дриана, группа Вагнера и прежде работала в Мали, где предоставляла охранные услуги местным властям в обмен на пользование природными ресурсами.

"Правительство Мали решительно осуждает такие замечания, которые идут вразрез с принципами дружественных отношений между странами", — говорится в заявлении.

Власти страны настаивают, что готовы к диалогу и сотрудничеству со всеми своими партнерами, в т.ч. и с Францией, но при условии взаимоуважения и соблюдении принципа невмешательства.

Отношения между Мали и Францией испортились после того, как в августе 2020 года власть в стране захватили военные во главе с полковником Ассими Гойта, которые свергли президента Ибрагима Бубакара Кейта.

Что ЧВК Вагнера делает в Африке?

На фоне недовольства властей Мали французским военным присутствием, они заинтересовались услугами российских военных специалистов после их достаточно успешной деятельности в Сирии и ЦАР.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что нынешнее руководство Мали обратились к ЧВК Вагнера за помощью в обеспечении безопасности, поскольку, по словам главы МИДа, они не были уверены в том, что смогут самостоятельно справиться с террористической угрозой. По словам Лаврова, официальный Кремль никак не связан с этими договоренностями.

В сентябре прошлого года западные СМИ писали о том, что Мали, возможно, договорились о сотрудничестве с российской ЧВК. Сообщалось, что Мали готово платить "ЧВК Вагнера" порядка $10,8 млн ежемесячно за обучение местных военнослужащих и обеспечение безопасности высокопоставленных чиновников.

Есть неподтвержденные данные, что в Мали может присутствовать по меньшей мере тысяча российских наемников.

Reuters со ссылкой на источники в военных кругах Франции пишет, что 300-400 российских наемников из группы Вагнера, а также инструкторов, которые предоставляют оборудование, находятся в центральной части Мали, что не вполне согласуется с заявлениями малийской хунты о том, что российские граждане выполняют только лишь роль инструкторов в этой западноафриканской стране.

Против сотрудников частной военизированной группировки "Вагнера" действуют санкции Евросоюза. Группировку обвиняют в тайных операциях под предводительством Кремля. Но Владимир Путин заявляет, что группа не представляет российское государство, и что сотрудники частной военной компании имеют право работать где угодно в мире, если не нарушают российское законодательство.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ подозревает руководителя ЧВК Вагнера в участии в боевых действиях против ВСУ и преступлениях против украинской государственности в период 2014-2015 гг.