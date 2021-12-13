Евросоюз утвердил санкции против членов ЧВК "Вагнера"

По словам корреспондента Рикарда Йозвяка, санкции введены против 8 человек и 3 компаний, связанных с деятельностью ЧВК .

Совет Евросоюза утвердил санкции против членов частной военизированной группировки "Вагнера" и трех связанных с ней энергетических компаний. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Санкции против группы "Вагнера", 3 энергетических компаний и также 8 человек, связанных с группировкой наемников, сейчас приняты", — говорится в сообщении.

По данным Йозвяка, под ограничительные меры попали в том числе:

руководитель группировки, бывший офицер российского спецназа Дмитрий Уткин;

один из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичко;

Валерий Захаров — глава службы безопасности "М-Финанс" в составе ЧВК, который причастен к деятельности ЧВК в Центральноафриканской Республике, связанной с вывозом алмазов в Россию.

В чем обвиняют "вагнеровцев"?

Эксперты из ООН в 2020 году выступили с заявлением о том, что они "получили и продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права" членами российской группировки "Вагнера", которые действуют совместно с вооруженными силами ЦАР, а в некоторых случаях – с миротворцами ООН.

В частности Уткина и Дичка обвиняют в пытках и убийстве сирийца, оставившего ряды правительственных вооруженных сил в 2017 году в Хомсе.

Дмитрий Уткин фигурирует также в документе по санкциям из-за происшествий в Украине. В выводах Совета ЕС отмечается, что он "ответственен за координирование и планирование операций по размещению наемников группы "Вагнера" в Украинеʼ

О планах ввести санкционные ограничения против членов ЧВК ранее заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, в список попадут российские наемники, которые действуют в странах Сахеля (Мали, Нигер, Чад и др). А 26 ноября парламент ЕС принял резолюцию, осуждающую действия ЧВК "Вагнера" в Сомали и Кении. В резолюции также указано, что деятельность "вагнеровцев" следует рассматривать в контексте тесной связи с правительстом России, которое таким образо мпродвигает свои интересы за рубежом.