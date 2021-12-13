Евросоюз утвердил санкции против членов ЧВК "Вагнера"
По словам корреспондента Рикарда Йозвяка, санкции введены против 8 человек и 3 компаний, связанных с деятельностью ЧВК .
Совет Евросоюза утвердил санкции против членов частной военизированной группировки "Вагнера" и трех связанных с ней энергетических компаний. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Санкции против группы "Вагнера", 3 энергетических компаний и также 8 человек, связанных с группировкой наемников, сейчас приняты", — говорится в сообщении.
По данным Йозвяка, под ограничительные меры попали в том числе:
- руководитель группировки, бывший офицер российского спецназа Дмитрий Уткин;
- один из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичко;
- Валерий Захаров — глава службы безопасности "М-Финанс" в составе ЧВК, который причастен к деятельности ЧВК в Центральноафриканской Республике, связанной с вывозом алмазов в Россию.
В чем обвиняют "вагнеровцев"?
Эксперты из ООН в 2020 году выступили с заявлением о том, что они "получили и продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права" членами российской группировки "Вагнера", которые действуют совместно с вооруженными силами ЦАР, а в некоторых случаях – с миротворцами ООН.
В частности Уткина и Дичка обвиняют в пытках и убийстве сирийца, оставившего ряды правительственных вооруженных сил в 2017 году в Хомсе.
Дмитрий Уткин фигурирует также в документе по санкциям из-за происшествий в Украине. В выводах Совета ЕС отмечается, что он "ответственен за координирование и планирование операций по размещению наемников группы "Вагнера" в Украинеʼ
О планах ввести санкционные ограничения против членов ЧВК ранее заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, в список попадут российские наемники, которые действуют в странах Сахеля (Мали, Нигер, Чад и др). А 26 ноября парламент ЕС принял резолюцию, осуждающую действия ЧВК "Вагнера" в Сомали и Кении. В резолюции также указано, что деятельность "вагнеровцев" следует рассматривать в контексте тесной связи с правительстом России, которое таким образо мпродвигает свои интересы за рубежом.