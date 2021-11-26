"Связанные агенты": Европарламент возложил ответственность на РФ за преступления "вагнеровцев"

В документе призывают Кремль выполнять 359-ю статью УК РФ о запрете наемничества. Евросоюз планирует ввести санкции против группы, а также связанных с ними лиц.

Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую нарушение прав человека ЧВК "Вагнера" в Сомали и Кении. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

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За соответствующее решение проголосовал 581 депутат, против — 40, а воздержалось 43 депутата. Сообщается, что российские наемники связаны с Россией. Поэтому Москва несет ответственность за финансирование, обучение, управление и оперативное командование ЧВК.

Резолюцией указывается, что "вагнеровцев" стоит рассматривать как доверенные организации Российской Федерации. Сами наемники присутствуют во многих конфликтах по всему миру: Украине, Сирии, Судане, Ливии, ЦАР, Венесуэле и Мозамбике. Учитывая такой список, евродепутаты приветствовали заявление главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля о неизбежном введении санкций против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера".

Вместе с этим в документе содержится призыв к странам, которые используют услуги частной военной компании отказаться от их услуг, в частности евордепутаты призывают разорвать все связи с наемниками ЦАР.

Европарламент также обратился к российским властям, чтобы они выполняли собственную статью Уголовного кодекса 359, в которой запрещается вербовка, обучение, финансирование или обеспечение наемников, а также использование их в вооруженных конфликтах.

Напомним, 22 ноября в Центральноафриканской республике упал вертолет с "вагнеровцами". Всего в ЦАР находится 1135 российских наемников из ЧВК "Вагнер".