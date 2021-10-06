В России раскрыли количество наемников ЧВК "Вагнера" в ЦАР

Российские наемники обучают национальную армию планировать операции, тактике и организации логистики.

В Центральноафриканской республике находится 1135 российских наемников ЧВК "Вагнера". Об этом сообщил гендиректор "Содружества офицеров за международную безопасность" Александр Иванов в интервью для РИА.

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По словам Иванова, наемники в ЦАР выступают в качестве инструкторов для национальной армии. Они помогают Вооруженным силам в планировании операции, тактики и организации логистики.

"Количество специалистов СОМБ составляет 1135 человек. В ЦАР инструкторы будут находиться столько, сколько будет необходимо правительству и народу ЦАР. Сроки определены контрактом, который регулярно обновляется. Правительство нацелено на расширение сотрудничества.", — заявил Иванов.

Он также добавил, что действия Франции в ЦАР и Мали — это попытка удержать бывшие колонии в унизительном положении.

Отметим, что Центроальноафриканская республика была колонией Франции до 1960 года. После обретения независимости на территории страны постоянно происходят военные действия между различными группировками за власть.

Напомним, 2 октября российские наемники "Вагнера" попали в засаду. В ходе боя местным боевикам удалось убить двух наемников, еще двое получили ранение.