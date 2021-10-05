Попали в засаду. В ЦАР убили двух российских наемников из ЧВК "Вагнер"

По информации местных изданий, бой продлился несколько часов, пока российский боевой вертолет не нанес удар по боевиков из движения "3R".

В Центральноафриканской префектуре Мамбере-Кадеи в засаду попали российские наемники ЧВК "Вагнера". Засаду устроили боевики "Коалиции патриотов за перемены". Об этом сообщает Голос Америки.

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Сообщается, что 2 октября российские инструкторы из ЧВК "Вагнера" попали в засаду на бронемашине. Бой длился несколько часов, пока российский вертолет не нанес удары по отряду боевиков. После нанесения ударов оказалось, что погибло двое российских наемников, двое получили ранение. У повстанцев оказалось двое погибших бойцов.

При этом по информации местного издания HumAngle, нападение совершили не "Коалиция патриотов за перемены", а боевики из движения 3R (с французского возвращение, возмещение и реабилитация). Об этом журналистам сообщили местные власти.

Движение 3R считается одной из самых боеспособных вооруженных группировок во всей Центральноафриканской республике. Большинство членов движения состоят из народности фулани.

Что происходит в ЦАР?

В Центральноафриканской республике с момента обретения независимости от Франции постоянно происходят войны. Это одна из самых бедных, но в то же время богатых на ресурсы стран. В ЦАР находятся залежи нефти, золота, алмазов и урана. Из-за этого территории страны постоянно происходят вооруженные конфликты.

С конца 2012 года повстанцы из мусульманской группировки "Селека" начали захватывать города. Власти ЦАР контролируют лишь 1/5 территории страны. На остальной территории действуют больше 10 разных группировок, воюющих за власть. Также в ЦАР работает контингент миротворцев ООН. Около 200 российских наемников обучают военных центральной власти.

Напомним, в феврале 2021 года наемники ЧВК "Вагнера" одели местных жителей ЦАР в свои футболки с надписью "Wagner. Always on good side" (Вагнер. Всегда на стороне добра).

Отметим, что премьер-министр Мали обратился к ЧВК "Вагнера" после решения Франции сократить военный контингент до 1-2 тысяч военных с 5 тысяч.