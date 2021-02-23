"ЧВК Вагнера", воевавшая против Украины на Донбассе, одела военных ЦАР в свои футболки (фото)

Представители частной российской военной компании одели местных военнослужащих в футболки с надписью "Russie". После этого военнослужащие выстраивались в шеренги для фото.

Так называемая "группа Вагнера", которая ранее воевала на Донбассе на стороне пророссийских формирований, раздавала футболки военнослужащим Центральноафриканской республики. Как сообщает Telegam-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL, одежду от "вагнеровцев" получили представители Национальной школы жандармерии в столице страны Банги, а также военного лагеря в Касаи.

Фото: REVERSE SIDE OF THE MEDAL

На опубликованных фотографиях видно, что военные выстраивались в шеренги, чтобы сфотографироваться в подаренных футболках. На одежде изображены, собственно, члены частной военной компании, а также надпись "Russie", что в переводе с французского языка, который является одним из официальных в стране, означает "Россия".

Фото: REVERSE SIDE OF THE MEDAL

На изображениях "вагнеровцы" изображены в героических образах военных, которые "останавливают террор" и "всегда на стороне добра".

Фото: REVERSE SIDE OF THE MEDAL

Как сообщалось ранее, российские частные военные компании обеспечивают защиту действующего президента республики Фостена-Арканжи Туадеры в боях против повстанцев, которые выступают против его переизбрания на должность главы государства.

Правительство считает лидером боевиков бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Его обвиняют в попытке государственного переворота.

Помимо этого, военные инструкторы из ЧВК "Вагнер" обучают местных солдат.

CNN проводил расследование, в результате которого пришел к выводу, что российский олигарх Евгений Пригожин, близкий соратник президента РФ Владимира Путина, финансирует захват Россией Центральноафриканской Республики.

По словам авторов, в присутствии России в регионе уже нет ничего секретного. Улицы республики увешаны пропагандистскими плакатами, которые гласят: "Центральноафриканская республика идет рука об руку с Россией". Местная радиостанция крутит российские песни и выпускает программы, обучающие русскому языку. Даже в армии новобранцы учат русский язык и пользуются оружием российского производства.

СБУ ранее установила 37 граждан РФ, которые привлекались руководством военной разведки РФ на ротационной основе к выполнению служебных задач в ЦАР. Они же, по данным тогдашнего главы СБУ Василия Грицака, причастны к убийствам на Донбассе.