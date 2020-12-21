Власти ЦАР заявили о переброске в страну сотен российских военных

Российские частные военные компании обеспечивают защиту президента ЦАР Фостена-Арканжи Туадеры.

Россия перебросила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) несколько сотен военнослужащих на фоне приближающихся президентских и парламентских выборов в стране и активизации боев между правительственными силами и повстанцами.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя правительства ЦАР Анж Максима Казаги.

По информации издания, российские военнослужащие вооружены тяжелой техникой. Дата их прибытия, местонахождение, а также точное число не уточняются.

Представитель властей ЦАР заявил, что переброска российских военных была осуществлена в соответствии с действующими двусторонними соглашениями о военной помощи.

"Россия отправила несколько сотен военных и тяжелые вооружения", – сказал Казаги.

По его словам, несколько сотен военных в страну направила также Руанда. Эти бойцы уже якобы задействованы в боях.

В коммюнике, подписанном министром иностранных дел ЦАР, сказано, что "для обеспечения безопасности избирательного процесса был сделан запрос о помощи к друзьям и братьям из России и Руанды".

В материале издания также говорится, что российские частные военные компании обеспечивают защиту президента ЦАР Фостена-Арканжи Туадеры, а военные инструкторы из России обучают местных солдат.

Как сообщал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москву беспокоит ситуация в ЦАР.

"Информация, которая оттуда (из ЦАР) поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности", – сказал Песков.

Активизация боевых действий между повстанцами и правительственными войсками связана с приближающимися президентскими и парламентскими выборами, назначенными на 27 декабря. Три вооруженные группировки повстанцев ЦАР объединились в антиправительственную "Коалицию патриотов за перемены", чтобы не допустить переизбрания действующего президента страны на второй срок.

Правительство считает лидером боевиков бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Его обвиняют его в попытке государственного переворота.

20 декабря международные партнеры ЦАР – Франция, Россия, США, Евросоюз и ряд международных организаций в коллективном заявлении призвали повстанцев сложить оружие.

Напомним, по данным британского The Guardian, Россия в Африке создает новых "лидеров" и сеть "тайных агентов", усиливая свое присутствие в 13 странах Африки.