ПВК "Вагнер", яка воювала проти України на Донбасі, одягла військових ЦАР у свої футболки (фото)

Представники приватної російської військової компанії одягли місцевих військовослужбовців у футболки з написом "Russie". Після цього військовослужбовці шикувалися в шеренги для фото.

Так звана "група Вагнера", яка раніше воювала на Донбасі на стороні проросійських формувань, роздавала футболки військовослужбовцям Центральноафриканської республіки. Як повідомляє Telegam-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL, одяг від "вагнеровців" отримали представники Національної школи жандармерії в столиці країни Бангі, а також військового табору в Касаї.

Фото: REVERSE SIDE OF THE MEDAL

На опублікованих фотографіях видно, що представники цих закладів шикувалися в шеренги, щоб сфотографуватися в подарованих футболках. На одязі зображені, власне, члени приватної військової компанії, а також напис "Russie", що в перекладі з французької мови, яка є однієї з офіційних у країні, означає "Росія".

Фото: REVERSE SIDE OF THE MEDAL

На зображеннях "вагнерівці" зображені в героїчних образах військових, які "зупиняють терор" і "завжди на боці добра".

Фото: REVERSE SIDE OF THE MEDAL

Як повідомлялося раніше, російські приватні військові компанії організовують захист чинного президента республіки Фостен-Арканжи Туадери в боях проти повстанців, які виступають проти його переобрання на посаду голови держави.

Уряд вважає лідером бойовиків колишнього президента країни Франсуа Бозізе. Його звинувачують у спробі державного перевороту.

Крім цього, військові інструктори з ПВК "Вагнер" навчають місцевих солдатів.

CNN проводив розслідування, у результаті якого дійшов до висновку, що російський олігарх Євген Пригожин, близький соратник президента РФ Володимира Путіна, фінансує захоплення Росією Центральноафриканської Республіки.

За словами авторів, у присутності Росії в регіоні вже немає нічого секретного. Вулиці республіки обвішені пропагандистськими плакатами, які свідчать: "Центральноафриканська республіка йде рука об руку з Росією". Місцева радіостанція крутить російські пісні і випускає програми, що навчають російській мові. Навіть в армії новобранці вчать російську мову і користуються зброєю російського виробництва.

СБУ раніше встановила 37 громадян РФ, які залучалися керівництвом військової розвідки РФ на ротаційній основі до виконання службових завдань у ЦАР. Вони ж, за даними тодішнього голови СБУ Василя Грицака, причетні до вбивств на Донбасі.