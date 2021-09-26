"Нас бросили": премьер Мали объяснил обращение к российской ЧВК "Вагнера"

Власти африканской страны задумались о сделке с наемниками из-за решения Франции вывести большую часть войск.

Правительство Мали обратилось к российской частной военной компании "Вагнера" для помощи в борьбе с террористами. Об премьер-министр страны Шогель Кокалла Маига заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает информационное агентство "Интерфакс".

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По словам чиновника, Мали решила сотрудничать с ЧВК "Вагнера" после того, как Франция решила закончить операцию "Бархан" и вывести из страны большую часть своих войск, оставив из пяти тысяч солдат только несколько сотен. Сокращение военного присутствия значительно повысило угрозу со стороны террористов.

"Нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами", — объяснил Шогель Кокалла.

Информацию о сотрудничестве в ООН подтвердил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, французские военные не справились со своей задачей, поэтому террористы "по прежнему правят бал" в Мали. Министр добавил, что Россия не имеет никакого отношения к сделке между Мали и группировкой "Вагнера".

Незадолго до заседания ООН, французский телеканал TV5 сообщил, что власти Мали обсуждают заключение соглашения с ЧВК "Вагнер" о подготовке военнослужащих и охраны руководства страны. Вскоре после этого министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил полным выводом французских военных из Мали в случае сделки с боевиками.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель рассказал, что обратился к Сергею Лаврову и Шогелю Кокалла, назвав развертывание сил ЧВК "Вагнера" в Мали "красной чертой" для Европы. По его словам, такие меры приведут к плачевным последствиям для сотрудничества с ЕС.

Ранее писали, что министр обороны Франции Флоренс Парли предостерегал Мали от сотрудничества с ЧВК "Вагнера". По данным источников, страна готовится оплатить услуги минимум тысячи наемников. Власти Франции считают, что ЧВК помешают проведению антитеррористических операций в Мали.

Недавно глава временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила: в России знали, что украинская разведка собирает данные о "вагнеровцах", и начали дезинформационную операцию против украинцев. По ее словам, российские спецслужбы позволили вывести 33 наемников из РФ в Беларусь.