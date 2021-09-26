"Нас кинули": прем'єр Малі пояснив звернення до російської ПВК "Вагнера"

Влада африканської країни задумалися про угоду з найманцями через рішення Франції вивести більшу частину військ.

Уряд Малі звернулося до російської приватної військової компанії "Вагнера" для допомоги в боротьбі з терористами. Про прем'єр-міністр країни Шогель Кокалла Маїга заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає інформаційне агентство "Інтерфакс".

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За словами чиновника, Малі вирішила співпрацювати з ПВК "Вагнера" після того, як Франція вирішила закінчити операцію "Бархан" і вивести з країни велику частину своїх військ, залишивши з п'яти тисяч солдатів тільки кілька сотень. Скорочення військової присутності значно підвищило загрозу з боку терористів.

"Нас певною мірою кинули на середині польоту. Це змушує нас досліджувати шляхи і засоби для кращого забезпечення нашої безпеки самостійно або з іншими партнерами", — пояснив Шогель Кокалла.

Інформацію про співробітництво в ООН підтвердив глава МЗС Росії Сергій Лавров. За його словами, французькі військові не впоралися зі своїм завданням, тому терористи "як і раніше правлять бал" в Малі. Міністр додав, що Росія не має ніякого стосунку до угоди між Малі і угрупованням "Вагнера".

Незадовго до засідання ООН, французький телеканал TV5 повідомив, що влада Малі обговорюють укладення угоди з ПВК "Вагнер" про підготовку військовослужбовців і охорони керівництва країни. Незабаром після цього міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан пригрозив повним виведенням французьких військових з Малі в разі угоди з бойовиками.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель розповів, що звернувся до Сергія Лаврова і Шогеля Кокалли Маїги, назвавши розгортання сил ПВК "Вагнера" в Малі "червоною лінією" для Європи. За його словами, такі заходи приведуть до плачевних наслідків для співпраці з ЄС.

Раніше писали, що міністр оборони Франції Флоренс Парлі застерігав Малі від співпраці з ПВК "Вагнера". За даними джерел, країна готується оплатити послуги мінімум тисячі найманців. Влада Франції вважають, що ПВК завадять проведенню антитерористичних операцій в Малі.

Нещодавно глава тимчасової слідчої комісії Мар'яна Безугла заявила: в Росії знали, що українська розвідка збирає дані про "вагнеровцах", і почали дезинформаційну операцію проти українців. За її словами, російські спецслужби дозволили вивести 33 найманців з РФ до Білорусі.