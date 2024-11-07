Українці можуть отримати допомогу від ООН: кому виплатять допомогу

Гроші в рамках програми виплачують на банківський рахунок або адресною доставкою "Укрпошти".

Перед початком зими Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) запустила нову хвилю фінансової допомоги, розширивши категорії українців, які проживають у прифронтових районах. Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Так, розмір допомоги становить різницю між 3 250 грн і сумою вже наявної соціальної допомоги від держави, яку отримує людина.

"Наразі ця програма розрахована на 6 місяців. Загальна сума коштів, яку ВПП спрямує на допомогу — понад 284 млн грн", — ідеться в повідомленні.

Раніше виплати за програмою здійснювали пенсіонерам, які проживають на прифронтових територіях, мають низький рівень пенсії і не отримують інших фінансових допомог від міжнародних організацій. У рамках оновленої програми вони продовжать отримувати виплати.

Щоб отримати виплату від ООН, претендентам, окрім належності до конкретної соціальної групи, потрібно відповідати низці критеріїв, зокрема:

проживати на територіях активних або можливих бойових дій;

отримувати соціальну допомогу менше ніж 3 250 грн на місяць;

не отримувати допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

не отримувати міжнародну цільову грошову підтримку від інших міжнародних організацій під час надання допомоги.

"Звертатися до ВПП ООН чи Міністерства соціальної політики не потрібно — списки отримувачів формує ДП "ІОЦ Мінсоцполітики" на підставі наявних у державі реєстрів. А ВПП надсилає грошові виплати цим людям", — розповіли в міністерстві.

Гроші в рамках програми виплачують на банківський рахунок або адресною доставкою "Укрпошти".

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.