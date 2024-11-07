Украинцы могут получить помощь от ООН: кому выплатят пособие

Деньги в рамках программы выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой "Укрпочты".

Перед началом зимы Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) запустила новую волну финансовой помощи, расширив категории украинцев, проживающих в прифронтовых районах. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Так, размер пособия составляет разницу между 3 250 грн и суммой уже существующей социальной помощи от государства, получаемого человеком.

"В настоящее время эта программа рассчитана на 6 месяцев. Общая сумма средств, которую ВПП направит на помощь – более 284 млн грн", – говорится в сообщении.

Ранее выплаты по программе производились пенсионерам, проживающим на прифронтовых территориях, с низким уровнем пенсии и не получающим других финансовых пособий от международных организаций. В рамках обновленной программы они продолжат получать выплаты.

Чтобы получить выплату от ООН, претендентам, кроме принадлежности к конкретной социальной группе, нужно соответствовать ряду критериев, в частности:

проживать на территориях активных или возможных боевых действий;

получать социальную помощь менее 3 250 грн в месяц;

не получать пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

не получать международную целевую денежную поддержку от других международных организаций во время оказании помощи.

"Обращаться к ВПП ООН или Министерству социальной политики не нужно – списки получателей формирует ГП "ИОЦ Минсоцполитики" на основании имеющихся в государстве реестров. А ВПП направляет денежные выплаты этим людям", – рассказали в министерстве.

Деньги в рамках программы выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой "Укрпочты".

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.