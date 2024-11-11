Уродженця Глазго планують звільнити з військової служби через отримане поранення, але без російського громадянства йому загрожує висилка до Великої Британії.

25-річний шотландець Росс Макелвенні з позивним "Віскі", який воював у лавах ЗС РФ, втратив око після того, як його машину уразив артилерійський снаряд під час боїв в Україні. У нього також поранення грудей і ноги. Про це пише The Sun.

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Повідомляється, що зараз чоловік, який народився в Глазго, перебуває в лікарні в Ростові-на-Дону. Він був завербований як доброволець у російський 1099-й мотострілецький полк.

25-річний шотландець Росс МакЕлвенні

Автори публікації посилаються на повідомлення пропагандиста РФ Юрія Котенка, який зазначив, що проблема в тому, що у вихідця з Британії немає російського громадянства, і що він приїхав за туристичною візою.

Зазначається, що його планують звільнити з військової служби через отримане поранення, але без російського громадянства йому загрожує висилка до Великої Британії.

За даними пропагандиста, у будинку його батьків уже провели обшук.

Британець був завербований 10 серпня 2024 року

Повідомляють, що, щоб уникнути відправлення на британські острови, пропагандист надішле запит владі РФ про надання громадянства.

Росс МакЕлвенні

За даними видання, Росс Макелвенні повідомив своїм побратимам, що проходить відновлення в лікарні, оскільки був поранений у боях під Донецьком.

Повідомляється, що британець був завербований 10 серпня 2024 року. Його щомісячна зарплата у військах РФ вказана в розмірі 13 318 рублів — або 105,70 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що ЗСУ повідомляли про складнощі фронту в районі Курахового, підрив дамби й штурм із трьох сторін.

Також повідомлялося, що ЗСУ утримують плацдарм на Лівобережжі Херсонської області.