У Німеччині далекобійника-українця вбили через суперечку про Путіна

Один із водіїв загинув унаслідок сварки між чотирма водіями вантажівок на стоянці. Троє чоловіків були заарештовані.

Водія-далекобійника з України вбили під час суперечки про війну в Україні. Сварка зі смертельними наслідками сталася в суботу ввечері на стоянці біля Оберрота в Баден-Вюртемберзі. Троє учасників суперечки були заарештовані, відомо, що один із них — з Узбекистану. Про це пише Bild.

Повідомляється, що до злочину причетні водії вантажівок зі Східної Європи. 34-річний потерпілий виявився чоловіком з України. Слідчі говорять про фізичні травми. Жодної зброї знайдено не було.

Судмедексперти на місці злочину на стоянці біля Швебіш-Галль Фото: Südwest Presse

Водій з України помер на місці через тяжкість зазнаних травм. У своєму репортажі Bild посилається на очевидця, який бачив чотирьох чоловіків на стоянці в селищі Швебіш-Галль опівдні, коли вони готували їжу перед своїми вантажівками, пили алкоголь і голосно обговорювали щось один з одним. Судячи з усього, протягом дня вони сильно посперечалися про війну в Україні.

Близько 20:15 раптово настала тиша, повідомив очевидець. Він вийшов із вантажівки і побачив одного з чоловіків, який нерухомо лежав на асфальті. Потім він зателефонував у поліцію. Вона була на місці через 20 хвилин після виклику служби екстреної допомоги.

Повідомляється, що одним із підозрюваних є далекобійник з Узбекистану, який у суперечці про війну в Україні відстоював позицію російського президента Володимира Путіна. Країна вважається вірним союзником Росії. За даними поліції, було заарештовано трьох чоловіків віком 35, 41 і 45 років.

Нагадаємо, 57-річному росіянину, який убив у Німеччині двох військовослужбовців ЗСУ, котрі проходили лікування після поранень, висунуто звинувачення у вбивстві. Інцидент стався у квітні цього року в містечку Мурнау, де українські бійці проходили реабілітацію. Росіянин напав на них із ножем і завдав смертельних поранень.