Вбивство двох українських військових в Німеччині: підозрюваному висунуто звинувачення

57-річний росіянин заявив, що українці уразили його національну гордість, тож вирішив їм помститися.

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Росіянину, який вбив двох військовослужбовців ЗСУ, що проходили лікування після поранень в Німеччині, висунуто звинувачення у вбивстві. Про це пише видання АР.

57-річний чоловік, якого заарештували одразу після вбивства, отримав підозру.

Подія сталася у квітні цього року в містечку Мурнау, де українські бійці проходили реабілітацію. Росіянин напав на них з ножем і завдав смертельних поранень. За даними слідства, їх з ножовими пораненнями виявили на території торгового центру. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці ще до приїзду екстрених служб. Інший потерпілий, якому було 23 роки, попри зусилля медиків помер у лікарні того ж вечора. Обоє мешкали в районі Гарміш-Партенкірхен.

Прокурори в Мюнхені заявили, що підозрюваний і дві жертви були знайомі з попередніх зустрічей. У день нападу троє чоловіків разом випивали та сперечалися про ситуацію в Україні.

"Внаслідок чого обвинувачений відчув, що його національна гордість була уражена. Підозрюваний вирішив несподівано вбити двох українців у стані сильного алкогольного сп’яніння і приніс із сусідньої квартири ніж", — повідомили у прокуратурі.

Прокурори заявили, що "як прихильник перебільшеного російського націоналізму підозрюваний беззастережно підтримує загарбницьку війну Росії проти України".

Нагадаємо, у березні у Німеччині вбили двох українок — 51-річну Марину Стеценко та її дочку 27-річну Маргариту Стеценко. У вбивстві підозрюють 43-річну росіянку та 44-річного німця, які після вбивства викрали півторамісячну доньку Маргарити Мію.