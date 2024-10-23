Убийство двух украинских военных в Германии: подозреваемому предъявлено обвинение

57-летний россиянин заявил, что украинцы поразили его национальную гордость, поэтому решил им отомстить.

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Россиянину, который убил двух военнослужащих ВСУ, проходивших лечение после ранений в Германии, предъявлено обвинение в убийстве. Об этом пишет издание АР.

57-летний мужчина, которого арестовали сразу после убийства, получил подозрение.

Происшествие произошло в апреле этого года в городке Мурнау, где украинские бойцы проходили реабилитацию. Россиянин напал на них с ножом и нанес смертельные ранения. По данным следствия, их с ножевыми ранениями обнаружили на территории торгового центра. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте еще до приезда экстренных служб. Другой пострадавший, которому было 23 года, несмотря на усилия медиков умер в больнице в тот же вечер. Оба жили в районе Гармиш-Партенкирхен.

Прокуроры в Мюнхене заявили, что подозреваемый и две жертвы были знакомы с предыдущих встреч. В день нападения трое мужчин вместе выпивали и спорили о ситуации в Украине.

"В результате чего обвиняемый почувствовал, что его национальная гордость была поражена. Подозреваемый решил неожиданно убить двух украинцев в состоянии сильного алкогольного опьянения и принес из соседней квартиры нож", — сообщили в прокуратуре.

Прокуроры заявили, что "как сторонник преувеличенного русского национализма подозреваемый безоговорочно поддерживает захватническую войну России против Украины".

Напомним, в марте в Германии убили двух украинок — 51-летнюю Марину Стеценко и ее дочь 27-летнюю Маргариту Стеценко. В убийстве подозревают 43-летнюю россиянку и 44-летнего немца, которые после убийства похитили полуторамесячную дочь Маргариты Мию.