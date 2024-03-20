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Украина

Убийство 27-летней украинки в Германии: нашли тело ее матери, — Bild

убийство украинки в Германии, похищение младенца, украинку убили в Германии
Фото: Facebook | Полиция Германии

51-летнюю женщину также убили, а ее тело бросили в озеро. Украинку искали более 2 недель.

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В Германии правоохранители нашли тело пропавшей две недели назад беженки из Украины 51-летней Марины Стеценко. Женщину, как и ее 27-летнюю дочь, также убили. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Тело Марины Стеценко обнаружили в озере вблизи села Бад-Мингольсхайм. Как сообщила полиция, ее также убили.

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Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По версии следствия, они убили мать и бабушку девочки, чтобы забрать ребенка себе. Злоумышленники заманили беженцев, пообещав помочь им оформить документы в Германии.

Убийство украинки в Германии: что известно

27-летняя украинка Рита Разаз из Харькова, ее 51-летняя мама Марина и 5-недельная дочь Мия жили в приюте для беженцев в Баден-Вюртенберге. Они исчезли 2 недели назад. Через три дня после исчезновения тело молодой мамы обнаружил прохожий на военном пункте пропуска на реке. На теле обнаружили следы насильственной смерти.

Дочь убитой украинки Мия Fullscreen
Дочь убитой украинки Мия

Мать женщины и ее дочь не нашли, поэтому поиски продолжились. 15 марта стало известно, что правоохранители нашли младенца. Девочку обнаружили у посторонних людей — мужчины и женщины. Тест ДНК подтвердил, что найденный ребенок — дочь убитой украинки. По рассказам соседа, 44-летний подозреваемый еще в декабре рассказывал о том, что в их доме вскоре появится маленькая дочь. При этом его жена из России не выглядела беременной.

Убита бабушка девочки Марина Стеценко Fullscreen
Убита бабушка девочки Марина Стеценко

Бабушку похищенной девочки, 51-летнюю Марину Стеценко, объявили пропавшей без вести.