"Пусть правда откроется": в Косово при странных обстоятельствах нашли мертвой 23-летнюю украинку (фото)

Родственники говорят, что незадолго до смерти Елена звонила маме и говорила, что находится на автозаправке. После смерти у девушки при себе не обнаружили ни телефона, ни документов, ни других личных вещей.

Related video

В Сербии на обочине трассы нашли тело 23-летней украинки Елены К. В полиции заявили, что она погибла в ДТП, зато ее друзья убеждены, что это было убийство. Детали этого дела рассказывает OBOZ.UA.

Так, 21 февраля тело украинки из Черкасской области обнаружили на трассе Феризай — Приштина в Косово. Правоохранители сообщили, что девушка стала жертвой ДТП.

"В материалах экспертизы, как утверждают источники, сейчас указано, что у девушки сломана нога и есть несколько травм лица, которые, вероятно, были результатом удара транспортного средства", — пишет издание "Газета Инфокус".

В то же время к известному украинскому волонтеру Андрею Боечко обратилась девушка, которая назвалась знакомой погибшей и сообщила, что сербская полиция сначала обратилась к ней, поскольку у Елены К. был ее номер телефона. По словам девушки, украинку нашли полностью раздетой, поэтому она уверена, что это было убийство.

"Скажите семье, что это был не просто несчастный случай, пусть они усердно расследуют дело. Пусть правда откроется", — написала она.

Впоследствии родных погибшей украинки разыскали, и сейчас они решают вопрос с перевозкой тела из-за границы.

Родственники говорят, что незадолго до смерти Елена звонила маме и говорила, что находится на автозаправке. Она обещала по возвращению домой перезвонить, но ее звонка мама так и не дождалась.

В полиции сообщили, что тело украинки нашли в безлюдном месте, — где нет домов и почти не ходят люди. Также при ней не было ни телефона, ни документов, ни других личных вещей. Все это они обнаружили в ее съемной квартире в Приштине.

Также знакомая погибшей девушки отметила, что полиция не проверила камер наблюдения, не искала свидетелей, квалифицировала инцидент как ДТП. Да и официально о гибели Елены родственникам не сообщали, они узнали об этом от подруги дочери.

Елена К. из Черкасской области

Родственники Елены вышли на прокуратуру, которая занимается этим делом и настаивают на судебно-медицинской экспертизе для установления причин смерти.

23-летняя жительница Черкасской области Елена К. в октябре прошлого года уехала в Косово из-за войны. Как сообщает местная пресса, тогда девушка обратилась в МВД этой страны за международной защитой. Документы она получила и жила там легально.

Напомним, что в Германии судят украинку, которая зарезала хозяина дома, потому что не хотела съезжать с него. Украинка вела себя агрессивно и не реагировала на просьбы мужчины покинуть его дом. Опасаясь женщины, немец даже спал вместе с детьми на диване.

Ранее сообщалось, что автор книги "Как убить мужчину" получила пожизненный срок за убийство своего возлюбленного. Мотивом для убийства мужчины было желание обналичить полис страхования жизни на 1,4 миллиона долларов.