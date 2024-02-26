"Нехай правда відкриється": у Косові за дивних обставин знайшли мертвою 23-річну українку (фото)

Родичі кажуть, що незадовго до смерті Олена телефонувала мамі і говорила, що перебуває на автозаправці. Після смерті у дівчини при собі не виявили ані телефона, ані документів, ані інших особистих речей.

Related video

У Сербії на узбіччі траси знайшли тіло 23-річної українки Олени К. У поліції заявили, що вона загинула в ДТП, натомість її друзі переконані, що це було вбивство. Деталі цієї справи розповідає OBOZ.UA.

Так, 21 лютого тіло українки з Черкаської області виявили на трасі Феризай – Приштина у Косові. Правоохоронці повідомили, що дівчина стала жертвою ДТП.

"У матеріалах експертизи, як стверджують джерела, зараз зазначено, що у дівчини зламана нога та є кілька травм обличчя, які, ймовірно, були результатом удару транспортного засобу", – пише видання "Газета Інфокус".

В той же час до відомого українського волонтера Андрія Боєчка звернулася дівчина, яка назвалася знайомою загиблої і повідомила, що сербська поліція спершу звернулася до неї, оскільки у Олени К. був її номер телефону. За словами дівчини, українку знайшли повністю роздягненою, тож вона впевнена, що це було вбивство.

"Скажіть сім'ї, що це був не просто нещасний випадок, хай вони старанно розслідують справу. Нехай правда відкриється", – написала вона.

Згодом рідних загиблої українки розшукали, і зараз вони вирішують питання з перевезенням тіла із-за кордону.

Родичі кажуть, що незадовго до смерті Олена телефонувала мамі і говорила, що перебуває на автозапраці. Вона обіцяла по поверненню додому перетелефонувати, але її дзвінка мама так і не дочекалася.

У поліції повідомили, що тіло українки знайшли у безлюдному місці, — де немає будинків і майже не ходять люди. Також при ній не було ані телефона, ані документів, ані інших особистих речей. Усе це вони виявили в її орендованій квартирі у Приштині.

Також знайома загиблої дівчини зазначила, що поліція не перевірила камер спостереження, не шукала свідків, кваліфікувала інцидент як ДТП. Та й офіційно про загибель Олени родичам не повідомляли, вони дізналися про це від подруги доньки.

Олена К. з Черкащини

Родичі Олени вийшли на прокуратуру, яка займається цією справою і наполягають на судово-медичній експертизі для встановлення причин смерті.

23-річна мешканка Черкаської області Олена К. у жовтні минулого року поїхала до Косова через війну. Як повідомляє місцева преса, тоді дівчина звернулася до МВС цієї країни по міжнародний захист. Документи вона отримала й жила там легально.

Нагадаємо, що у Німеччині судять українку, яка зарізала господаря будинку, бо не хотіла з'їжджати з нього. Українка поводилася агресивно і не реагувала на прохання чоловіка покинути його будинок. Побоюючись жінки, німець навіть спав разом із дітьми на дивані.

Раніше повідомлялося, що авторка книжки "Як убити чоловіка" отримала довічний термін за вбивство свого коханого. Мотивом для вбивства чоловіка було бажання перевести в готівку поліс страхування життя на 1,4 мільйона доларів.