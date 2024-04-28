У Німеччині росіянин зарізав двох українців: подробиці (відео)

За попередніми даними, 57-річний росіянин завдав смертельних ножових поранень двом українцям 36 і 23 років. Зловмисника затримали. Поліція з'ясовує мотиви злочину.

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У суботу, 27 квітня, у німецькому місті Мурнау в Баварії вбили двох українців. Правоохоронці у скоєному підозрюють громадянина Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні Південної поліції Верхньої Баварії.

Інформація про двох важко поранених чоловіків надійшла до поліції о 17:20. За даними слідства, їх з ножовими пораненнями виявили на території торгового центру. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці ще до приїзду екстрених служб. Інший потерпілий, якому було 23 роки, попри зусилля медиків помер у лікарні того ж вечора. Обоє мешкали в районі Гарміш-Партенкірхен.

Правоохоронці розшукали і затримали підозрюваного. Ним виявився 57-річний громадянин Росії, який жив неподалік від місця злочину. Кримінальна поліція розслідує подвійне вбивство. Встановлюється точний перебіг подій, передумови і мотиви вбивства. Правоохоронці звертаються до громадськості із проханням надати інформацію для з'ясування обставин трагедії. Свідків просять повідомити про можливу сварку та інші події, що передували вбивству.

У неділю, 28 квітня, суд обиратиме йому запобіжний захід. Прокуратура клопоче про арешт росіянина.

Нагадаємо, у березні у німецькому Баден-Вюртенбергу вбили двох українок — 51-річну Марину Стеценко та її дочку 27-річну Маргариту Стеценко. У вбивстві підозрюють 43-річну росіянку та 44-річного німця, які хотіли забрати півторамісячну доньку Маргарити Мію.

У лютому в Оберхаузені від ножових поранень загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков. Його друг Артем Козаченко помер в реанімації. Поліція затримала 15-річного німецького школяра турецького походження, якого вже неодноразово притягали до відповідальності.