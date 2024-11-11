В Германии дальнобойщика-украинца убили из-за спора про Путина

Один из водителей погиб в результате ссоры между четырьмя водителями грузовиков на стоянке. Трое мужчин были арестованы.

Водителя-дальнобойщика из Украины убили во время спора о войне в Украине. Ссора со смертельным исходом произошла в субботу вечером на стоянке возле Оберрота в Баден-Вюртемберге. Трое участников спора были арестованы, известно, что один из них — из Узбекистана. Об этом пишет Bild.

Сообщается, что к преступлению причастны водители грузовиков из Восточной Европы. 34-летний пострадавший оказался мужчиной из Украины. Следователи говорят о физических травмах. Никакого оружия найдено не было.

Судмедэксперты на месте преступления на стоянке возле Швебиш-Халль Фото: Südwest Presse

Водитель из Украины скончался на месте из-за тяжести полученных травм. В своем репортаже Bild ссылается на очевидца, который видел четырех мужчин на стоянке в поселке Швебиш-Халль в полдень, когда они готовили еду перед своими грузовиками, пили алкоголь и громко обсуждали что-то друг с другом. Судя по всему, в течение дня они сильно поспорили о войне в Украине.

Около 20:15 внезапно наступила тишина, сообщил очевидец. Он вышел из грузовика и увидел одного из мужчин, неподвижно лежащего на асфальте. Затем он позвонил в полицию. Она была на месте через 20 минут после вызова службы экстренной помощи.

Сообщается, что одним из подозреваемых является дальнобойщик из Узбекистана, который в споре про войну в Украине отстаивал позицию российского президента Владимира Путина. Страна считается верным союзником России. По данным полиции, были арестованы трое мужчин в возрасте 35, 41 и 45 лет.

Напомним, 57-летнему россиянину, убившему в Германии двух военнослужащих ВСУ, проходивших лечение после ранений, предъявлены обвинения в убийстве. Инцидент произошел в апреле этого года в городке Мурнау, где украинские бойцы проходили реабилитацию. Россиянин напал на них с ножом и нанес смертельные ранения.