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Военный Фокус Российско-украинская война

Приехал по туристической визе: шотландец с позывным "Виски" потерял глаз в боях в Украине (фото)

Росс МакЭлвенни, Шотландия, вс рф, наемник
Фото: The Sun | Росс МакЭлвенни

Уроженца Глазго планируют уволить с военной службы из-за полученного ранения, но без российского гражданства ему грозит высылка в Великобританию.

25-летний шотландец Росс МакЭлвенни с позывным "Виски", воевавший в рядах ВС РФ, потерял глаз после того, как его машину поразил артиллерийский снаряд во время боев в Украине. У него также ранения груди и ноги. Об этом пишет The Sun.

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Сообщается, что сейчас мужчина, который родился в Глазго, находится в больнице в Ростове-на-Дону. Он был завербован как доброволец в российский 1099-й мотострелковый полк.

Росс МакЭлвенни, вс рф, Fullscreen
25-летний шотландец Росс МакЭлвенни

Авторы публикации ссылаются на сообщение пропагандиста РФ Юрия Котенка, который отметил, что проблема в том, что у выходца из Британии нет российского гражданства, и что он приехал по туристической визе.

Отмечается, что его планируют уволить с военной службы из-за полученного ранения, но без российского гражданства ему грозит высылка в Великобританию.

По данным пропагандиста, в доме его родителей уже провели обыск.

Росс МакЭлвенни, вс рф, Fullscreen
Британец был завербован 10 августа 2024 года

Сообщается, что во избежание отправки на британские острова пропагандист направит запрос властям РФ о предоставлении гражданства.

Росс МакЭлвенни, вс рф, Fullscreen
Росс МакЭлвенни

По данным издания, Росс МакЭлвенни сообщил своим побратимам, что проходит восстановление в больнице, так как был ранен в боях под Донецком.

Сообщается, что британец был завербован 10 августа 2024 года. Его ежемесячная зарплата в войсках РФ указана в размере 13 318 рублей — или 105,70 фунтов стерлингов.

Напомним, что, ВСУ сообщали о сложностях фронта в районе Курахово, подрыве дамбы и штурме с трех сторон.

Также сообщалось, что ВСУ удерживают плацдарм на Левобережье Херсонской области.