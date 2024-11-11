Уроженца Глазго планируют уволить с военной службы из-за полученного ранения, но без российского гражданства ему грозит высылка в Великобританию.

25-летний шотландец Росс МакЭлвенни с позывным "Виски", воевавший в рядах ВС РФ, потерял глаз после того, как его машину поразил артиллерийский снаряд во время боев в Украине. У него также ранения груди и ноги. Об этом пишет The Sun.

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Сообщается, что сейчас мужчина, который родился в Глазго, находится в больнице в Ростове-на-Дону. Он был завербован как доброволец в российский 1099-й мотострелковый полк.

25-летний шотландец Росс МакЭлвенни

Авторы публикации ссылаются на сообщение пропагандиста РФ Юрия Котенка, который отметил, что проблема в том, что у выходца из Британии нет российского гражданства, и что он приехал по туристической визе.

Отмечается, что его планируют уволить с военной службы из-за полученного ранения, но без российского гражданства ему грозит высылка в Великобританию.

По данным пропагандиста, в доме его родителей уже провели обыск.

Британец был завербован 10 августа 2024 года

Сообщается, что во избежание отправки на британские острова пропагандист направит запрос властям РФ о предоставлении гражданства.

Росс МакЭлвенни

По данным издания, Росс МакЭлвенни сообщил своим побратимам, что проходит восстановление в больнице, так как был ранен в боях под Донецком.

Сообщается, что британец был завербован 10 августа 2024 года. Его ежемесячная зарплата в войсках РФ указана в размере 13 318 рублей — или 105,70 фунтов стерлингов.

Напомним, что, ВСУ сообщали о сложностях фронта в районе Курахово, подрыве дамбы и штурме с трех сторон.

Также сообщалось, что ВСУ удерживают плацдарм на Левобережье Херсонской области.