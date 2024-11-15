Два українських села ввішли до топу найкращих для туризму: в ООН оголосили список

Українські Урич і Ворохта увійшли до переліку 55 найкращих туристичних сіл світу. У конкурсі цьогоріч змагалися 260 сіл із 60 країн.

Два українські села відібрали до переліку 55 найкращих туристичних сіл світу за версією ООН Туризм (UN Tourism). До туристичної мережі "Найкращі туристичні села" (The Best Tourism Villages) 2024 року внесли селище Ворохту Івано-Франківської області та село Урич, що на Львівщині, повідомили в Державному агентстві розвитку туризму України (ДАРТ).

Повідомляється, що заявки подавали понад 260 сіл із 60 країн світу. Державне агентство розвитку туризму на початку травня подавало на конкурс п'ять українських сіл: Ворохту, Урич, Зелений Гай, Кваси й Олику.

Переможців оголосили під час 122-ї сесії Виконавчої ради ООН з туризму 15 листопада в Картахені, Колумбія. Планується, що офіційні нагороди директор із зовнішніх звʼязків UN Tourism Бека Джакелі та директор Європейського регіону Кордула Вольмутер привезуть до України 28 листопада на ІІІ Національний туристичний саміт у Львові.

"Урич та Ворохта не тільки отримають менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів, а й привернуть увагу до своїх культурних, природних та гастрономічних багатств як українських, так й іноземних мандрівників", — сказала голова ДАРТ Мар’яна Олеськів.

Українські Урич і Ворохта увійшли до переліку 55 кращих туристичних сіл світу Фото: Пресслужба ДАРТ

На сайті The Best Tourism Villages щодо Урича зазначили, що село розташоване серед мальовничих ландшафтів Львівської області та втілює багату культурну спадщину країни. Згадали також фортецю Тустань XIII — XVI століть, що є унікальною історичною пам'яткою, та національний природний парк "Сколівські Бескиди", пишні ліси якого оточують село. На сайті туристичної мережі наголосили, що Урич знаходиться в етнографічному районі Бойківщини та зберігає традиційні звичаї, ремесла й діалекти.

Ворохту описують як мальовничий гірський курорт на висоті 850 метрів над рівнем моря, де можна оздоровитися й покращити самопочуття. У The Best Tourism Villages пишуть, що Ворохта – має красиві пішохідні стежки, унікальні архітектурні пам’ятки та історичний залізничний віадук, а відвідати село можуть і просто любителі природи, і шукачі гострих відчуттів.

Ініціативу The Best Tourism Villages в ООН Туризм започаткували 2021 року. Зараз, включно з 55 новими населеними пунктами, мережа налічує 199 кращих селищ з усього світу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в Польщі побудували величезний крижаний лабіринт, який за площею дорівнює 15 тенісним кортам. Окрім самого лабіринту, туристи на території парку можуть відвідати санну трасу, мінізоопарк і палац Снігової королеви.

Зазначимо також, 23 жовтня було опубліковано перелік із 30 найкращих країн, міст і локацій для туристів 2025 року за версією експертів із подорожей Lonely Planet. До списку найцікавіших для туризму країн потрапили Камерун, Казахстан, Вірменія, Словаччина Литва, Лаос, Фіджі, Вануату, Тринідад і Тобаго та Парагвай.