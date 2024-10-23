30 найкращих країн, міст і локацій для туристів у 2025 році: фахівці оприлюднили список

Критеріями відбору обраних місцин стали актуальність, наявність унікального досвіду для туристів та вау-чинник. Також експерти звертали увагу на сталий розвиток обраної локації, спільноти та наявність різноманіття.

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Експерти з подорожей Lonely Planet оприлюднили список із 30 найкращих місць, які варто відвідати у 2025 році. Цей рекомендований перелік оприлюднено на сайті організації, який також приурочений до виходу їхньої тревел-книжки.

Як йдеться у вказані заяві, свої рейтинги фахівці складали разом з туристами з усього світу та професійними гідами. Основними критеріями для вибору були "їх актуальність, унікальний досвід, вау-чинник і постійна прихильність до сталого розвитку, спільноти та різноманітності".

Отож, експерти з подорожей радять відвідати у 2025 році наступні країни:

Камерун; Литва; Фіджі; Лаос; Казахстан; Парагвай; Тринідад і Тобаго; Вануату; Словаччина; Вірменія.

Міста та локації, які варто відвідати у 2025: перелік

Експерти вказують, що французьке місто Тулуза є найкращим містом за його "художню сцену, що швидко розвивається, і безтурботні блукання річкою". На другому місці — Пудучеррі в Індії, яке "переосмислює себе як найкраще місце для любителів піску та серфінгу".

На третьому місці — болгарське гірське місто Банско, відоме як одне з найкращих гірськолижних напрямків у Європі. Його обрали через "ідеально збережене старе місто та наявність широких культурних вражень протягом усього року".

На четвертому та п’ятому місцях знаходяться тайське місто Чіангмай та італійська Генуя. На шостому місці — американський Піттсбург. Решту міст у десятці посіли японська Осака, бразильське місто Куритиба, іспанська Пальма-де-Майорка (дев'яте) та канадський Едмонтон (10 місце).

Серед локацій та краєвидів, вартих відвідування у 2025 році, фахівці Lonely Planet поставили на перше місце ландшафти низинної місцевості Південної Кароліна та узбережжя Джорджії в США. На другому місці — локація Тераї в Непалі, яка завдяки своїм лісам, лукам і болотам є "неймовірною точкою біорізноманіття.

Третє місце на подіумі регіонів займає панамська локація Чірікі, за нею — Лонсестон і долина Тамар у Тасманії в Австралії. П'яте місце віддали швейцарському Вале, Гіресун і Орду в Туреччині опинилися на шостій сходинці, а німецька Баварія — на сьомій.

Останні три місця в списку 10 вартих відвідування локацій у 2025 році посіли краєвиди регіону Східна Англія в Сполученому Королівстві, гірський прохід в Йорданії (так званий "Йорданський прохід"). Замикає чільну десятку локація Маунт-Худ і регіон ущелини річки Колумбія в американському штаті Орегон.

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