30 лучших стран, городов и локаций для туристов в 2025 году: специалисты обнародовали список

Критериями отбора мест стали актуальность, наличие уникального опыта для туристов и вау-фактор. Также эксперты обращали внимание на устойчивое развитие выбранной локации, сообщества и наличие разнообразия.

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Эксперты по путешествиям Lonely Planet обнародовали список из 30 лучших мест, которые стоит посетить в 2025 году. Этот рекомендованный перечень обнародован на сайте организации, который также приурочен к выходу их тревел-книги.

Как говорится в указанном заявлении, свои рейтинги специалисты составляли вместе с туристами со всего мира и профессиональными гидами. Основными критериями для выбора были "их актуальность, уникальный опыт, вау-фактор и постоянная приверженность к устойчивому развитию, сообществу и разнообразию".

Итак, эксперты по путешествиям советуют посетить в 2025 году следующие страны:

Камерун; Литва; Фиджи; Лаос; Казахстан; Парагвай; Тринидад и Тобаго; Вануату; Словакия; Армения.

Города и локации, которые стоит посетить в 2025: перечень

Эксперты указывают, что французский город Тулуза является лучшим городом за ее "быстро развивающуюся художественную сцену и беззаботные блуждания по реке". На втором месте — Пудучерри в Индии, который "переосмысливает себя как лучшее место для любителей песка и серфинга".

На третьем месте — болгарский горный город Банско, известный как одно из лучших горнолыжных направлений в Европе. Его выбрали из-за "идеально сохранившегося старого города и наличия широких культурных впечатлений в течение всего года".

На четвертом и пятом местах находятся тайский город Чиангмай и итальянская Генуя. На шестом месте — американский Питтсбург. Остальные города в десятке заняли японская Осака, бразильский город Куритиба, испанская Пальма-де-Майорка, Испания (девятое) и канадский Эдмонтон (10 место).

Среди локаций и пейзажей, достойных посещения в 2025 году, специалисты Lonely Planet поставили на первое место ландшафты низменной местности Южной Каролины и побережья Джорджии в США. На втором месте — локацию Тераи в Непале, которая благодаря своим лесам, лугам и болотам является "невероятной точкой биоразнообразия".

Третье место на подиуме регионов занимает панамская локация Чирики, за ней — Лонсестон и долина Тамар в Тасмании в Австралии. Пятое место отдали швейцарскому Вале, Гиресун и Орду в Турции оказались на шестой строчке, а немецкая Бавария — на седьмой.

Последние три места в списке 10 достойных посещения локаций в 2025 году заняли пейзажи региона Восточная Англия в Соединенном Королевстве, горный проход в Иордании (так называемый "Иорданский проход"). Замыкает главную десятку локация Маунт-Худ и регион ущелья реки Колумбия в американском штате Орегон.

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