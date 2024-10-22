Никакого багажа: турист отдохнул за 150 долларов и рассказал, какие ошибки он совершил (фото)

"Экстремальные" однодневные поездки — это феноменально дешевый способ увидеть кусочек Европы и преодолеть зуд в отпуске, не расставаясь с наличными на проживание, рассказывает журналист.

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В Великобритании все больше популярности приобретают однодневные поездки. Отдыхающие создают целые группы в сети, где делятся своим опытом. Журналист Daily Star решил испытать такой однодневный тур на себе.

По его словам, он воспользовался приложением по поиску дешевых билетов Skyscanner, чтобы оценить самые практичные и крайне доступные направления.

Из вещей он взял с собой немного:

Паспорт; кошелек; телефон; старый телефон; кабель USB; камеру.

В 5 утра он уже стоял на автобусной станции Челмсфорда, но через 45 минут ни один автобус не приехал и выяснилось, что расписание движения транспорта недавно изменилось. Журналисту ничего не осталось, как пойти в местное кафе, которое открылось в 6 утра и позавтракать там за 9 долларов с кофе.

Через час прибыл автобус, который стоил туристу 5 долларов. Далее он приехал в аэропорт и сел на рейс Ryanair в Кельн в 7:55. Турист признается, что его порадовало отсутствие у него багажа и его ответ на пункте контроля, что он возвращается обратно сегодня же.

Далее уже по прибытию в Кельн он ошибся метро и сел не по своему направлению, что забрало у него некоторое время.

Далее он несколько часов наслаждался городом. Он приобрел себе речное путешествие за 18 долларов, посетил местный паб, где приобрел пиво за почти 8 долларов, и пообедал на 23 доллара.

Затем турист посетил еще 4 паба, выпил пива и уже должен был возвращаться домой.

"Я пошел на станцию, и, в отличие от утренней неудачи, я мгновенно сел на правильный поезд", — рассказал он.

Около 22 часов вечера турист был в аэропорту, а в 00:45 уже вернулся в родной город.

"Я был истощен, но в конце концов почувствовал облегчение. Я прогулялся по Кельну, выпил несколько кружек пива и вернулся целым и невредимым в течение дня. Я неправильно указал расписание автобуса, я неправильно сел на поезд и мог бы обойтись без аккумулятора, но это того стоило. Учитывая конвертацию валюты, это стоило мне примерно 145 долларов за насыщенный событиями день еды, напитков, путешествий и развлечений в другой стране", — рассказал турист-журналист.

Напомним, что в Швейцарии есть местность, куда не ездит автомобильный транспорт, а можно попасть только на горнолыжном подъемнике, по канатной дороге или поездом. Для туристов там работает отель Але Альп Грюм, куда можно добраться только с 8 утра до 20-ти.