Жодного багажу: турист відпочив за 150 доларів та розповів, які помилки він зробив (фото)

"Екстремальні" одноденні поїздки — це феноменально дешевий спосіб побачити шматочок Європи та подолати свербіж у відпустці, не розлучаючись із готівкою на проживання, розповідає журналіст.

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У Великій Британії все більше популярності набувають одноденні поїздки. Відпочивальники створюють цілі групи в мережі, де діляться своїм досвідом. Журналіст Daily Star вирішив випробувати такий одноденний тур на собі.

За його словами, він скористався додатком з пошуку дешевих квитків Skyscanner, щоб оцінити найпрактичніші та вкрай доступні напрямки.

З речей він взяв з собою небагато:

Паспорт; гаманець; телефон; старий телефон; кабель USB; камеру.

О 5 ранку він вже стояв на автобусній станції Челмсфорда, але через 45 хвилин жоден автобус не приїхав і з'ясувалося, що розклад руху транспорту нещодавно змінився. Журналісту нічого не лишилося, як піти до місцевого кафе, яке відкрилося о 6 ранку і поснідати там за 9 доларів з кавою.

За годину прибув автобус, який коштував туристу 5 доларів. Далі він приїхав до аеропорту і сів на рейс Ryanair до Кельна о 7:55. Турист зізнається, що його порадувала відсутність у нього багажу та його відповідь на пункті контролю, що він повертається назад сьогодні ж.

Далі вже по прибуттю в Кельн він помилився метро і сів не за своїм напрямком, що забрало в нього деякий час.

Далі він кілька годин насолоджувався містом. Він придбав собі річкову подорож за 18 доларів, відвідав місцевий паб, де придбав пиво за майже 8 доларів, і пообідав на 23 долари.

Потім турист відвідав ще 4 паби, випив пива і вже мав повертатися додому.

"Я пішов на станцію, і, на відміну від ранкової невдачі, я миттєво сів на правильний поїзд", — розповів він.

Близько 22 години вечора турист був в аеропорту, а о 00:45 вже повернувся у рідне місто.

"Я був виснажений, але зрештою відчув полегшення. Я прогулявся Кельном, випив кілька кубків пива і повернувся цілим і неушкодженим протягом дня. Я неправильно вказав розклад автобуса, я сів неправильно на поїзд, і я міг би обійтися акумулятором, але це було того варте. Враховуючи конвертацію валюти, це коштувало мені приблизно 145 доларів за насичений подіями день їжі, напоїв, подорожей і розваг в іншій країні", — розповів турист-журналіст.

Нагадаємо, що у Швейцарії є місцевість, куди не їздить автомобільний транспорт, а можна потрапити лише на гірськолижному підйомнику, по канатній дорозі чи потягом. Для туристів там працює готель Але Альп Грюм, куди можна дістатися лише з 8 ранку до 20-ї.